کرمانشاه آماده اسکان ۵۰ هزار زائر در اربعین حسینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، امیر شاه آبادی در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی زائرین اباعبدالله الحسین گفـت: با تلاش های صورت گرفته خوشبختانه بخش اعظمی از مکان های اسکان زوار شناسایی شده اند و اطلاعات خوبی از ظرفیت پذیرش، امکانات گرمایشی و بهداشتی آنها به دست آمده است.

وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق وضعیت این مکان های اقامتی اظهار کرد: در این زمینه به اطلاعات ارایه شده توسط دستگاه ها بسنده نخواهد شد و از این مکان ها به شکل میدانی بازدید به عمل می آید و امکانات مورد نیاز با دقت شناسایی می شوند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه ادامه داد: آدرس دقیق تمامی مکان های ارایه شده روی نرم افزارهای مکان یاب مشخص خواهند شد تا برای مرحله تجهیز و یا اسکان زوار با مشکل مواجه نشویم.

شاه آبادی در ادامه به تشریح وضعیت شهر کرمانشاه پرداخت و گفت: حجم بسیار وسیعی از خدمات ارایه شده به زوار حسینی با مرکزیت شهر کرمانشاه صورت خواهد گرفت که در این زمینه برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

این مدیر ارشد افزود: با توجه به مطالعات صورت گرفته چهار نقطه در میدان های امام حسین (ع)، امام (ره)، آزادگان و جنب کنسولگری عراق مشخص شده اند که در این مکان ها مراکزی با مسئولیت هلال احمر و با حضور نمایندگان اوقاف و امور خیریه، شهرداری و سپاه پاسداران جهت ارایه راهنمایی و هدایت زوار اباعبدالله الحسین به اماکن اقامتی، به صورت شبانه روزی دایر می شوند.

وی همچنین عنوان کرد: ستاد مرکزی ساماندهی زائرین اباعبدالله الحسین نیز در ساختمان هلال احمر تشکیل می شود که این مرکز چهار پایگاه سطح شهر و همچنین تمامی مراکز اقامتی را در زمینه ارایه خدمات و اسکان زوار مدیریت خواهد کرد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری در بخش دیگری از سخنانش گفت: افراد بسیاری در مسیر بازگشت از کربلا مشتاق زیارت بقاع متبرکه واقع در مسیر هستند که در این زمینه پیش بینی های لازم برای اسکان و پذیرایی خواهد شد.

در ادامه این نشست مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: در طول هفته گذشته یک گروه کاری متشکل از دستگاه ها و ادارات مختلف به سرپرستی استانداری کرمانشاه به بازدید میدانی و شناسایی اماکن اقامتی برای زوار پرداختند.

مجتبی قبادی ادامه داد: در این بازدید میدانی به ترتیب در شهرستان کنگاور ۲۶ مکان اقامتی با ظرفیت اسکان ۶۰۶۵ نفر، شهرستان صحنه هفت مکان اقامتی با ظرفیت ۱۴۴۰ نفر، شهرستان هرسین بخش بیستون شش مکان اقامتی با ظرفیت ۷۲۰ نفر و در شهرستان اسلام آبادغرب ۲۷ مکان با ظرفیت ۱۰ هزار و ۶۷۵ نفر مشخص شدند.

وی در ادامه گفت: اطلاعات اماکن اقامتی شهرستان کرمانشاه به دلیل گستردگی و تنوع آن ها در حال تکمیل و به روز رسانی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری در ادامه با اشاره به بررسی دقیق این اماکن اظهار کرد: این مجموعه های اقامتی به تفکیک تعداد ظرفیت تختخواب یا کف خواب، امکانات بهداشتی و گرمایشی و راه دسترسی مورد بررسی قرار گرفته و سطح بندی شده اند.

قبادی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه های تدارک دیده شده امسال با آمادگی بسیار بیشتری پذیرای زوار اباعبداله الحسین خواهیم بود.