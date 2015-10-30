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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۳۱

حاشیه‌های دربی هشتاد و یکم؛

سکوت سرخ‌ها و مدافعی که مترجم شد/ ۹۰ هزار نفر در ورزشگاه

سکوت سرخ‌ها و مدافعی که مترجم شد/ ۹۰ هزار نفر در ورزشگاه

بعد از به ثمر رسیدن گل نخست تیم استقلال، برای دقایقی طولانی سکوت برسکوهای هواداران پرسپولیس حاکم شد. این درحالی بود که استقلالی‌‌ها به شدت نفرات تیم و سرمربی خود را تشویق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته یازدهم لیگ پانزدهم از ساعت ۱۵ امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده که ادامه حواشی این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* با آغاز نیمه دوم مسابقه بارش باران آغاز شد. محمد پنجعلی که در جایگاه ویژه و پشت سر عابدزاده نشسته بود، چتری را روی سر دروازه‌بان پیشین پرسپولیس گرفت اما عابدزاده گفت می‌خواهد زیر باران بازی را نگاه کند.

* در جریان این بازی کریم باقری که پیراهن مشکی برتن داشت، با دستور داور چهارم مجبور شد کاور سبز بر تن کند.

* مارکار آقاجانیان، گاسپار و اوسیانو مربیان تیم ملی، در بین دو نیمه در قسمت مخصوص به خبرنگاران حضور یافتند و برای دقایقی با همدیگر گفتگو کردند. کارلوس کی‌روش هم برای دقایقی از جایگاه مخصوص خارج شد که مجبور شد با بسیاری از هواداران عکس یادگاری بگیرد.

* در بین دو نیمه لوکا ماریچ مدافع کروات پرسپولیس با پروپیچ مهاجم کروات استقلال برای دقایقی با همدیگر صحبت کردند.

* بعد از گل نخست استقلال، هواداران این تیم به مدت ۱۰ دقیقه به تشویق تیم خود پرداختند اما سکوت روی سکوهای هواداران پرسپولیس حکمفرما بود. در این لحظات استقلالی‌ها

* پرتاب نارنجک روی سکوی استقلالی‌ها و پشت نیمکت این تیم بعد از گل برتری تیم‌شان در دربی، خوشبختانه مشکلی را ایجاد نکرد.

* در دقیقه ۵۲ رامین رضائیان به پشت دروازه تیمش آمد و کفش‌هایش را عوض کرد.

* پس از گل استقلال، برانکو ایوانکوویچ جری بنگتسون را برای فرستادن به میدان فراخواند. در این لحظات لوکا ماریچ به عنوان مترجم صحبت‌های برانکو را برای بنگتسون ترجمه می‌کرد.

* در دقیقه ۶۸، تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه ۹۰ هزار نفر اعلام شد.

* از دقیقه ۷۳ بارش باران در ورزشگاه شدت گرفت.

کد مطلب 2953572

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