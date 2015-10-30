به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته یازدهم لیگ پانزدهم از ساعت ۱۵ امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده که ادامه حواشی این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* با آغاز نیمه دوم مسابقه بارش باران آغاز شد. محمد پنجعلی که در جایگاه ویژه و پشت سر عابدزاده نشسته بود، چتری را روی سر دروازه‌بان پیشین پرسپولیس گرفت اما عابدزاده گفت می‌خواهد زیر باران بازی را نگاه کند.

* در جریان این بازی کریم باقری که پیراهن مشکی برتن داشت، با دستور داور چهارم مجبور شد کاور سبز بر تن کند.

* مارکار آقاجانیان، گاسپار و اوسیانو مربیان تیم ملی، در بین دو نیمه در قسمت مخصوص به خبرنگاران حضور یافتند و برای دقایقی با همدیگر گفتگو کردند. کارلوس کی‌روش هم برای دقایقی از جایگاه مخصوص خارج شد که مجبور شد با بسیاری از هواداران عکس یادگاری بگیرد.

* در بین دو نیمه لوکا ماریچ مدافع کروات پرسپولیس با پروپیچ مهاجم کروات استقلال برای دقایقی با همدیگر صحبت کردند.

* بعد از گل نخست استقلال، هواداران این تیم به مدت ۱۰ دقیقه به تشویق تیم خود پرداختند اما سکوت روی سکوهای هواداران پرسپولیس حکمفرما بود. در این لحظات استقلالی‌ها

* پرتاب نارنجک روی سکوی استقلالی‌ها و پشت نیمکت این تیم بعد از گل برتری تیم‌شان در دربی، خوشبختانه مشکلی را ایجاد نکرد.

* در دقیقه ۵۲ رامین رضائیان به پشت دروازه تیمش آمد و کفش‌هایش را عوض کرد.

* پس از گل استقلال، برانکو ایوانکوویچ جری بنگتسون را برای فرستادن به میدان فراخواند. در این لحظات لوکا ماریچ به عنوان مترجم صحبت‌های برانکو را برای بنگتسون ترجمه می‌کرد.

* در دقیقه ۶۸، تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه ۹۰ هزار نفر اعلام شد.

* از دقیقه ۷۳ بارش باران در ورزشگاه شدت گرفت.