به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته یازدهم لیگ پانزدهم از ساعت ۱۵ امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده که ادامه حواشی این مسابقه را در زیر می‌خوانید:

* در دقیقه ۷۵ برانکو ایوانکوویچ تصمیم گرفت علی علیپور مهاجم جوانش را به میدان بفرستد و امید عالیشاه را از زمین بیرون ببرد. عالیشاه وقتی تابلوی تعویض را دید، بسیار تعجب کرد و با همین تعجب به سمت نیمکت تیمش رفت.

* در دقیقه ۸۸ یک نارنجک از ضلع غربی ورزشگاه به پیست تارتان انداخته شد که صدای مهیبی داشت.

* در دقایق پایانی مسابقه تماشاگران پرسپولیس به عملکرد محسن ترکی داور بازی به شدت اعتراض کردند زیرا معتقد بودند او یک ضربه پنالتی به سود این تیم را اعلام نکرده است.

* تشویق‌های متوالی هواداران استقلال در دقایق پایانی مسابقه، صحنه‌‌‌های جالبی را بوجود آورده بود. ضمن اینکه بسیاری از تماشاگران با روشن کردن چراغ موبایل‌های خود، جلوه زیبایی را به سکوها بخشیدند.

* سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال در این مسابقه که مقابل دیدگان کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی برگزار شد، عملکرد فوق‌‌العاده‌ای داشت و بارها با واکنش‌های خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. البته او روی گل خورده هم مقصر نبود و عملکردش در این بازی بسیار خوب بود.

* بعد از گل پرسپولیس و شادی خبرنگاران هوادار این تیم، با واکنش بسیار زشت هواداران استقلال روبرو شد و حتی آنها با مشت به شدت به شیشه‌های محافظ می‌کوبیدند. خبرنگار بانوی کلمبیایی که این صحنه‌ها را دید، به سرعت جایگاه را ترک کرد.

* پس از گل تساوی پرسپولیس خصوصا بعد از پایان مسابقه تماشاگران استقلال به شدت به داور اعتراض کردند و علیه او شعارهای بسیاری دادند. سپس او در میان چند محافظ به رختکن رفت.

* رحمتی بعد از پایان بازی، نفرات تیم را به سمت هواداران استقلال آورد و آنها هم بازیکنان تیم خود را تشویق کردند.