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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۴۴

مسعود معینی:

کرار برود عید استقلال است/ در خصوص تعویض‌ها نظری ندارم

کرار برود عید استقلال است/ در خصوص تعویض‌ها نظری ندارم

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با بیان اینکه در صورتی که کرار در دربی حضور داشت، می‌توانست به آبی‌پوشان کمک کند، گفت: مطمئن باشید روزی که کرار برود، عید استقلال خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی در حاشیه دربی ۸۱ پایتخت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزی که کرار از استقلال برود، به طور حتم عید آبی‌ها خواهد بود چون اگر این بازیکن حاشیه سازی ها را نمی کرد و در تیم حضور داشت، می‌توانست در دربی به استقلال کمک کند.

وی با تمجید از کیفیت دربی عنوان کرد: بازی خیلی خوبی بود و هر دو تیم واقعا خوب بازی کردند، ضمن اینکه موقعیت های زیادی را در بازی شاهد بودیم. متاسفانه ما کرار را در میانه میدان در اختیار نداشتیم و این به ضرر ما تمام شد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که آیا تعویض خرسندنیا بیشتر دفاعی نبود، خاطرنشان کرد: من در خصوص تعویض‌ها نظری ندارم و در مجموع فوتبال خوبی را شاهد بودیم.

کد مطلب 2953592

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