به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی در حاشیه دربی ۸۱ پایتخت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روزی که کرار از استقلال برود، به طور حتم عید آبی‌ها خواهد بود چون اگر این بازیکن حاشیه سازی ها را نمی کرد و در تیم حضور داشت، می‌توانست در دربی به استقلال کمک کند.

وی با تمجید از کیفیت دربی عنوان کرد: بازی خیلی خوبی بود و هر دو تیم واقعا خوب بازی کردند، ضمن اینکه موقعیت های زیادی را در بازی شاهد بودیم. متاسفانه ما کرار را در میانه میدان در اختیار نداشتیم و این به ضرر ما تمام شد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که آیا تعویض خرسندنیا بیشتر دفاعی نبود، خاطرنشان کرد: من در خصوص تعویض‌ها نظری ندارم و در مجموع فوتبال خوبی را شاهد بودیم.