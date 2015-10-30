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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

ریابکوف:

هرگونه استفاده از نیروی نظامی در سوریه باید به تائید دمشق برسد

هرگونه استفاده از نیروی نظامی در سوریه باید به تائید دمشق برسد

معاون وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به انتشار اخباری در خصوص احتمال انجام عملیات های نظامی از سوی آمریکا در سوریه عنوان داشت که هرگونه اقدام نظامی در این کشور باید به تائید دمشق برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «سرگئی ریابکوف» با بیان این مطلب در ادامه گفت: استفاده از گرینه نظامی در سوریه اگر به تائید دمشق نرسیده باشد غیر قابل قبول است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه این اظهارات را در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر روی آوردن آمریکا به انجام عملیات زمینی در سوریه ایراد کرد.

از تاریخ ۳۰ سپتامبر که روسیه حملات خود را به مواضع گروه های تروریستی در سوریه آغاز کرده، مواصع گروه هایی که آمریکا از آنها حمایت می کرد بهه شدت تضعیف شده از همین رو واشنگتن در صدد است تا به هر نحو ممکن مواضع این گروه ها را تقویت کند.

از همین رو پس از ارسال تسلیحات جدید برای گروه های شورشی حاضر در سوریه بحث انجام حمله زمینی در این کشور مطرح شده است.

کد مطلب 2953593
عبدالحمید بیاتی

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