به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان در حاشیه دیدار این تیم مقابل استقلال در جمع خبرنگاران گفت: در نیمه اول بازی خوبی را شاهد بودیم و تقریبا متعادل بود، اما فوتبال یک قانون دارد که اگر گل نزنی، گل میخوری. ما بعد از گل حریف فشار زیادی به آنها وارد کردیم و در آخرین دقیقه کار را به تساوی کشاندیم.
وی در خصوص اعتراض خودش به داور در دو صحنه هر دو نیمه گفت: در نیمه اول، حنیف عمرانزاده من را شارژ کرده بود، اما در نیمه دوم یک خطای عمدی روی من صورت گرفت که به خاطر همین خیلی عصبانی شدم.
بازیکن تیم پرسپولیس در واکنش به اعتراض استقلالیها نسبت به قضاوت ترکی، گفت: من فکر میکنم در صحنههای برابر و ۵۰-۵۰ ترکی به سود استقلال سوت زد و در مجموع بُرد حق پرسپولیس بود.
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