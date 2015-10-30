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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

میلاد فخرالدینی مطرح کرد:

عقب‌نشینی استقلال بعد از گل طبیعی بود

عقب‌نشینی استقلال بعد از گل طبیعی بود

بازیکن تیم فوتبال استقلال ضمن تاکید بر اینکه پس از گل برتری عقب نشستن این تیم طبیعی بوده است گفت: باید این بازی را فراموش کنیم و با 3 امتیازهای دیگر دیدارها به قهرمانی فکر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی در مورد دربی ۸۱ گفت: دربی خوبی بود؛ جذاب و تماشاگر پسند. البته ما فکر نمی کردیم در ثانیه آخر گل دریافت کنیم و بازی مساوی شود.

وی در ادامه افزود: پرسپولیس هم بسیار زحمت کشید طبیعی بود بعد از گلی که ما زدیم تلاش کنند تا بازی را مساوی کنند.

فخرالدینی تاکید کرد: ما خوب شروع کردیم، گل هم زدیم اما متاسفانه در دربی ها گل که می زنی خواه یا ناخواه برای رسیدن به پیروزی عقب می کشیم.

وی در ادامه افزود: ما این بازی را با وجود اینکه مساوی شد باید فراموش کنیم و برای بازی های بعدی امیدواریم سه امتیاز ها را بگیریم و به مقام قهرمانی برسیم.

کد مطلب 2953610

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