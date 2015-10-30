به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی در مورد دربی ۸۱ گفت: دربی خوبی بود؛ جذاب و تماشاگر پسند. البته ما فکر نمی کردیم در ثانیه آخر گل دریافت کنیم و بازی مساوی شود.

وی در ادامه افزود: پرسپولیس هم بسیار زحمت کشید طبیعی بود بعد از گلی که ما زدیم تلاش کنند تا بازی را مساوی کنند.

فخرالدینی تاکید کرد: ما خوب شروع کردیم، گل هم زدیم اما متاسفانه در دربی ها گل که می زنی خواه یا ناخواه برای رسیدن به پیروزی عقب می کشیم.

وی در ادامه افزود: ما این بازی را با وجود اینکه مساوی شد باید فراموش کنیم و برای بازی های بعدی امیدواریم سه امتیاز ها را بگیریم و به مقام قهرمانی برسیم.