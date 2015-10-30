به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین پس از تساوی یک بر یک تیم فوتبال استقلال مقابل پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی جذاب و تماشاگرپسندی را از دو تیم دیدیم. مدتها بود که چنین دربی خوبی ندیده بودیم که اینقدر دو تیم روی دروازه همدیگر موقعیت ایجاد کنند.

وی افزود: ما در این بازی مستحق بُرد بودیم و چیزی حدود ۳۰ دقیقه حمله کردیم. باید به مهدی رحمتی به خاطر عملکردش در بازی امروز تبریک بگویم. ما می‌توانستیم برنده بازی باشیم، امیدوارم در آینده به همین سبک بازی کنیم تا نتایج خوبمان ادامه داشته باشد.

سرپرست پرسپولیس خاطرنشان کرد: باید از استقلالی‌ها هم بابت تعاملی که برای تشویق هادی نوروزی داشتند، تشکر کنم.

خوردبین در پایان درباره تقویت تیم پرسپولیس در نیم‌فصل گفت: تلاش می‌کنیم در نیم‌فصل چند بازیکن خوب به خدمت بگیریم.

سرپرست پرسپولیس از دادن پاداش به بازیکنان پرسپولیس اظهار بی‌اطلاعی کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال رفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.