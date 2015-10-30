سیلاب ۵۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی لرستان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری عصر امروز جمعه در جلسه شورای مدیریت بحران لرستان در محل فرمانداری شهرستان سیل زده کوهدشت در سخنانی اظهار داشت: بارندگی های شدید در استان لرستان منجر به وقوع سیلاب در شهر و روستاهای مختلف استان شد.

وی افزود: شدت این بارندگی ها به گونه ای بود که خسارات جدی به محصولات کشاورزی و باغی و همچنین بخش دامپروری استان وارد شده است.

غضنفری به تلف شدن دام های روستائیان و عشایر اشاره کرد و یادآور شد: مطابق برآورد صورت گرفته در جریان سیلاب اخیر بیش از هزار راس دام در مناطق مختلف استان تلف شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به اعزام تیم هایی به مناطق مختلف استان برای ارزیابی خسارات وارد شده اشاره کرد و یادآور شد: این اکیب ها خسارات وارد شده به بخش دام و کشاورزی را مورد بررسی قرار داده اند.

غضنفری با اشاره به خسارت سیلاب در شهرستان کوهدشت ابراز امیدواری کرد که با پیگیری متولیان امر بتوان برای جبران خسارات وارد شده در این شهرستان اقدام کرد.

بنابراین گزارش به دنبال بارندگی های مستمر سه روز اخیر در استان لرستان سیلاب در برخی شهرستانهای استان خسارت جدی برجای گذاشت.

به دنبال این بارش ها در شهرستان کوهدشت یک خانواده سه نفره جان خود را از دست دادند.

هم اکنون اعضای ستاد مدیریت بحران استان لرستان در شهرستان سیل زده کوهدشت مستقر هستند.

گفته می شود تا ساعتی دیگر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی روند امور و ارزیابی خسارات وارد شهرستان کوهدشت می شود.