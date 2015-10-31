جعفر ناظم السادات در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «ال‌نینو» از مولفه‌های اصلی تعیین آب و هواست و در کاهش دما نیز اثر می گذارد، بیان کرد: افزایش دمای آب اقیانوس‌ها باعث گردش امواج میانی در اقیانوس آرام و به وجود آمدن چرخش در سیکل آب و هوایی می‌شوند و پدیده ال نینو به وجود می آید.

رئيس مركز پژوهشهای علوم جوی اقيانوسی دانشگاه شيراز گفت: در سال ۸۰ در کتاب «آیا باران می‌بارد» پیرامون این پدیده و تاثیر آن بر روی بارش مطالبی آمده بود که اثر پدیده ال نینو بر بارش کشور به خوبی نشان داده شده بود.

وی با بیان اینکه تاثیر این پدیده بر بارش کشور در سال جاری و آینده نیز به خوبی نشان داده شده، اظهار داشت: در این راستا باید از توان دانشگاه در حوزه پژوهش استفاده کرد که بتوان خسارات را کاهش داد.

ناظم السادات با اشاره به اینکه این پدیده بارش و منابع آبی کشور را افزایش می دهد، تصریح کرد: البته میزان تاثیرپذیری بارش در نقاط مختلف کشور از این پدیده یکسان نیست و برای منطقه متفاوت است.

رئيس مركز پژوهشهای علوم جوی اقيانوسی دانشگاه شيراز با تاکید بر اینکه باید تدابیر ویژه ای برای کاهش خسارت ناشی از این پدیده اتخاذ شود، بیان کرد: این پدیده برای جنوب کشور نیز پیش بینی شده که استان فارس نیز از آن مستثنی نیست.

وی افزود: در پدیده ال نینو افزایش باران پیش بینی می شود اما این افزایش باران به طور منظم و پیش بینی شده نیست و متفاوت است.

ناظم السادات در خصوص بیشترین حساسیت ال نینو در استان فارس نیز گفت: بیشترین حساسیت این پدیده در رخداد سیل برای منطقه شمال استان از جمله آباده و جنوب استان مانند لار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تهیه نقشه خطرپذیری نیازمند مطالعات بیشتری است، اظهار داشت: در این راستا مردم باید بیشترین همکاری را در هنگام وقوع بارش داشته باشند زیرا امکان مسدود شدن راه ها وجود دارد.