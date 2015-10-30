نمایشگاه آثار تنها هنرمند سبک سنتی کشور در دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر نگارخانه ژرفای هنر دزفول در آیین افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی استاد حبیب نقاش تنها هنرمند به جای مانده از سبک سنتی و قهوه خانه ای کشور، اظهار کرد: استاد نقاش از پیشکسوتان هنر ارزشمند نقاشی است که این هنر از خاندانش به صورت موروثی به وی رسیده است و اکنون نیز ۱۲ اثر از نقاشی های این هنرمند ۸۳ ساله و فرزندش جهت بازدید علاقه مندان به معرض نمایش درآمده است.

فهیمه طحان با بیان اینکه موضوع این آثار مربوط به واقعه کربلا و محرم است، افزود: این آثار ترکیبی از نقاشی های پشت شیشه و پرده ای است، ضمن اینکه یکی از ویژگی های آثار این هنرمند برجسته کشوری این است که وی رنگ های روی تابلوهای آثارش را با دست خود می سازد که این امر باعث تمایز فعاليتش با دیگر هنرمندان شده است

وی با اشاره به اینکه این آثار تنها برای بازدید است، گفت: تلاش داریم تا طی رایزنی هایی با اداره فرهنگ و ارشاد در این نگارخانه آثار هنرمندان شهرستان را در قالب پوستر و کارت پستال به فروش برسانيم تا علاقه مندان با خرید این آثار حمایت های لازم را از هنرمندان در جهت تشویق آنها به ادامه فعاليتشان داشته باشند.

مدیر نگارخانه ژرفای هنر شهرستان دزفول همچنین با تأکید بر لزوم حمایت اداره فرهنگ و ارشاد از این نگارخانه، بیان کرد: ما نیازمند یک سری تجهیزات از جمله ریل و آویز قاب و گسترش فضای این نگارخانه هستیم تا این مکان هنری تازه تأسیس که در سطح شهرستان نظیر آن وجود ندارد بتواند به صورت حرفه ای و زیباتر به فعالیت خود ادامه دهد. هرچند اداره فرهنگ و ارشاد و انجمن هنرهای تجسمی در زمینه تبلیغات شهری با ما همکاری خوبی داشته اند.

طحان یادآور شد: تمام هنرمندان در هر زمینه ای می توانند آثار خود را برای نمایش و فروش با مدت زمان ۲ هفته به این نگارخانه بیاورند چرا که هدف ما شناسایی و حمایت از هنرمندان شهرستان دزفول است.

به گزارش مهر، نگارخانه ژرفای هنر دزفول تا ۲۲ آبان ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای هنرمندان و علاقه مندان برای بازدید از آثار نقاشی استاد حبیب نقاش هنرمند دزفولی و برجسته کشوری است.