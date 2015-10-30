ملاک ما شایستگی بازیکنان است نه بومی و غیربومی بودن

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی غروب جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای صبای قم و تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: فردا یکی از بازیهای سخت ما خواهد بود و تراکتور نسبت به بازیهای قبل بهتر شده و هماهنگتر عمل میکند و میخواهد تساوی بازی قبل برابر ذوب آهن را جبران کند.
وی افزود: در بازی قبل برابر سایپا خوب کار نکردیم و باید سعی کنیم تساوی برابر سایپا را جبران کنیم و ۳ امتیاز را کسب کنیم.
سرمربی صبا در مورد استفاده از سید مهدی حسینی در بازی قبل پس از ۲ سال محرومیت و بومی بودن وی، گفت: ما با بازیکنان قمی و غیرقمی کار نداریم بلکه ملاک ما شایستگی است و حسینی بازیکنی است که شایستگی زیادی دارد و در بازی قبل هم خوب کار کرد .
دایی بیان داشت: از ابتدای فصل دوست داشتیم از وجود وی استفاده کنیم و بدون شک هر شخصی که از نظر فنی شایسته باشد از وجود وی استفاده میکنیم.
وی درباره دربی تهران عنوان کرد: دربی تهران برای من اهمیتی ندارد و هر کسی دیدگاه فنی و نظر خاص خود را دارد و من نیز به فکر تیم خودم هستم و دوست دارم که در بازی فردا تیمم برنده بازی باشد.
سرمربی صبای قم تصریح کرد: مصدوم بازی فردای ما هاشم بیگ زاده است و میلاد فراهانی و جهانبخش ذبیحی طاهر نیز مصدوم هستند اما بازیکن محرومی در این بازی نداریم.
دایی گفت: امیدواریم داوری در بازی فردا عادلانه باشد و ما کاری به داوری نداریم سعی میکنیم به مسائل فنی فکر کنیم و بدون توجه به هر چیزی به فکر نتیجه بازی باشیم.
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