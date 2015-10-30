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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۱۲

بعد از دو روز گفتگو؛

مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در وین پایان یافت

مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در وین پایان یافت

مذاکرات هسته ای ایران ، آمریکا و نماینده کشورهای ۱+۵ که از دیروز در وین و در حاشیه نشست صلح سوریه آغاز شده بود عصر جمعه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در حاشیه نشست صلح سوریه در وین در دو سطح برگزار شد.

در یک سطح سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با هلگا اشمید به نمایندگی از کشورهای ۱+۵ روند اقدامات متناظر برای ورود به مرحله اجرا را بررسی کردند.

محورهای پیشنهادی ایران برای پیش نویس قطعنامه ای که قرار است کشورهای ۱+۵ به شورای حکام ارائه دهند از دیگر محورهای مذاکره ایران و ۱+۵ بود.

در سطحی دیگر ، کارشناسان حقوقی و فنی ایران و ۱+۵ درباره بازسازی راکتور تحقیقاتی اب سنگین اراک مذاکره کردند. علاوه براین کیفیت سانتریفیوژهای IR۱ و نیز استاندارد سازی فرمول اندازه گیری سو از محورهای دیگر مذاکره تیم های کارشناسی و فنی ایران و ۱+۵ بود.

رییس تیم ایرانی در این نشست حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه بود.

رابرت مالی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی امریکا نیز که نقشی دوگانه دارد دراین مذاکرات حضورداشت. مالی که دستیار ویژه اوباما است هم در زمینه مذاکرات هسته ای و هم در مسائل منطقه مسئولیت دارد.

همچنین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز گذشته در هتل محل اقامت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص اجرای برجام با وی دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 2953642

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