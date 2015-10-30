دنبال اجرای مدیریت نوین در وزارت راه و شهرسازی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مبنای تمام سامانههایی را که در وزارت راه و شهرسازی طراحی کردهایم و نیز مدیریت نوینی که در این وزارتخانه در حال تعقیب آن هستیم بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات پايهريزي شده است، گفت: با لحاظ کردن این اندیشه، سیستمهایی که طراحی میشوند، منحصر به سامانههای وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه برای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات طراحی میشوند.
وی با اشاره به اینکه اگر دوربینی در جادهها براي كنترل رفتار رانندگان نصب میشود یا سیستمی در راهآهن برای کنترل بار و مسافر طراحی میشود برای دسترسی آزادشهروندان به اطلاعات است، افزود: برای پیگیری مبحث اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر سازمانها، سامانههایی راهاندازی میشود که همگی این برنامهها بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات هستند و مفهوم آن این است که وزارت راه و شهرسازی را در ساختمان شیشهای مدیریت میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انجام این اقدامات کار بسیار سختی است و فارغ از طراحی سیستم، آموزش گستردهای برای تمام همکاران وزارت راه و شهرسازی را در سراسر کشور میطلبد.
آخوندی با تاکید بر اینکه همکاران وزارت راه و شهرسازی باید آموزش ببینند تا بتوانند با این سیستم جدید کار کنند، گفت: امیدوارم در یکی دو سال آینده این سیستمها در کشور پیادهسازی شده و سبک نوینی از مدیریت را نشان دهند.
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