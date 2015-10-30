خسارات سیل کوهدشت مستندسازی شود/ لزوم توجه مسئولان ملی به لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی عصر جمعه در جلسه ستاد بحران لرستان که در فرمانداری شهرستان کوهدشت برگزار شد، با تشکر از مدیریت ارشد استان برای حضور مستمر در شهرستان سیل زده کوهدشت اظهار داشت: متاسفانه بر اثر سیلاب خسارات بسیار سنگینی به بخش های مختلف شهرستان کوهدشت وارد شده است.

وی با تاکید بر لزوم مستند سازی خسارات وارد شده به شهرستان کوهدشت در پی سیلاب گفت: این اقدام باید از سوی دستگاه های اجرایی استان و صدا و سیمای مرکز لرستان هرچه زودتر عملیاتی شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر هنوز تعداد زیادی از روستاهای کوهدشت در محاصره سیل قرار دارند گفت: همچنین اکثر پل ها و شبکه های زیرساختی این شهرستان نیز از بین رفته و یا تخریب شده است.

ملکشاهی با اشاره به تلف شدن احشام و دام های روستاییان شهرستان کوهدشت به خصوص بخش کوهنانی به دلیل سیلاب اظهار داشت: متاسفانه علاوه بر خسارات جانی شاهد وارد شدن خسارات مالی به مردم این شهرستان بوده ایم.

وی با تاکید بر جبران خسارت های وارد شده افزود: در حال حاضر راه ارتباطی ۱۳ روستای منطقه رودبار با شهرستان کوهدشت و ایلام قطع شده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجهیز و ارتقای امکانات شهرداری کوهدشت، هلال احمر و راه و شهرسازی این شهرستان ضروری است، تصریح کرد: متاسفانه ستاد بحران مرکز با توجه به وقوع سیلاب در کوهدشت هنوز در این شهرستان حضور نیافته و حالی از مردم نپرسیده اند.

ملکشاهی با اشاره به اینکه در شهرستان کوهدشت شاهد کشته شدن سه نفر بر اثر سیلاب بوده ایم، گفت: از مسئولان ستاد بحران مرکز انتظار داریم همانطور که در ایلام حضوریافته اند در کوهدشت نیز باتوجه به حجم بالای خسارات حضور پیدا کنند.