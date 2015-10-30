برای بازی هجومی مشکل داریم/تک رقمی نشدیم کناره گیری می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم سیاه جامگان مشهد و سایپا تهران اظهار کرد:‌ همانطور که من مربیگری این تیم را قبول کردم این تیم را به درستی هدایت خواهم کرد و اگر این تیم در جدول رده بندی تک رقمی نشد مربی گری را کنار خواهم گذاشت.

وی افزود: امیدوارم که با حمایت طرفداران و با شناختی که از تیم سایپا داریم به سه امتیاز این بازی دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم سیاه جامگان در مورد محرومان و مصدومان تیم سیاه جامگان نیز گفت: فقط احمد امیرکامدار را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار نداریم و دو نفر از بازیکنان نیز مصدومیت جزئی داشتند که خوشبختانه به این بازی می رسند.

وی با اشاره به اینکه محسن فروزان دروازبان تیم را پس از بازی با فولاد خوزستان در اختیار باشگاه قرار داده بود، افزود: دلم نمی‌خواست قبل بازی این موضوع را مطرح کنم اما محسن از بار فنی خوبی برخودار است ولی به استراتژی تاکتیکی من نمی خورد و اگر بهترین دروازبان هم باشد اما من قائم به فرد نیستم.

کاظمی ادامه داد: به عنوان مثال مهدی رحمتی یک دروازبانان خوب ایران است اما سال گذشته در تیم پیکان عالی کار کرد ولی در نتیجه تیمش سقوط کرد.

وی در پاسخ به این سوال که بعد از چند بازی که هدایت تیم را برعهده داشتید آیا به ترکیب خود دست پیدا کرده اید، گفت: هر مربی براساس استراتژی و تاکتیک خود در ابتدای فصل بازیکن جذب می کند.

سرمربی تیم سیاه جامگان افزود: من به آقای خطیبی و همکارانش احترام می گذارم ولی برای هجومی بازی کردن نیاز به مهره های بیشتری داریم که درصدد رفع این مشکل هستیم هر چند که بچه های ما با تمام وجود تلاش می کنند همانطور که در بازی با فولاد اجازه یک سانت از جناحین به حریف را ندادیم.

در فاز حمله مشکل داریم

وی خاطرنشان کرد: دفاع تیم ما مشکلی ندارد اما در فاز هجومی مشکل داریم و هنوز بازیکنی نداریم که بار تیم هجومی تیم ما را به طور کامل به دوش بکشد.

کاظمی تصریح کرد: در پی جذب دو بازیکن آزاد خارجی هستیم که وضعیت آن ها تا ۱۰ روز آینده مشخص و به تیم اضافه خواهند شد تا بتوانیم در نیم فصل دوم یک تیم خوب را روانه مسابقات کنیم.

وی افزود: ما روی پنج بازی آینده خود حساب ویژه ای باز کرده ایم تا بتوانیم با همین تیم امتیازات لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم سیاه جامگان بیان کرد: ایمان موسوی در تعطیلات اخیر به جمع ما اضافه شد با توجه به اینکه ایمان هم از لحاظ تاکتیکی و هم از لحاظ قدرتی و سرعتی بازیکن خوبی است ولی مدتی از بازی دور بوده و اگر از لحاظ تاکتیکی به تیم ما بخورد در نیم فصل به جمع ما اضافه خواهد شد، در حال حاضر در مورد شخصی که نیست نمی توان نظر داد.