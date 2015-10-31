به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود پیشرفت های چشمگیری که در علم پزشکی حاصل شده اما سرطان همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سرتاسر جهان به شمار می رود. در حال حاضر، درمان قطعی برای این بیماری کشف نشده اما محققان با آزمایشات و بررسی های مختلف امیدوارند بتوانند راه حلی علیه این بیماری مرگبار کشف کنند.

سرطان، اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از سلول ها است که به صورت غیرطبیعی و بدون کنترل تقسیم شده و می‌ توانند به سایر بافت‌ ها حمله کنند. سلول‌ های سرطانی همچنین می‌ توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند. سرطان یک بیماری منفرد نیست، بلکه بسیاری از بیماری‌ ها را شامل می شود.

اکنون محققان موفق به کشف روش درمانی جدیدی شده اند تا از رشد غیرطبیعی سلول های سرطانی در بدن جلوگیری کنند. در این روش، گونه ای از ویروس تبخال به بدن مبتلایان تزریق می شود که از توانایی شناسایی و همینطور حمله به سلول های سرطانی برخوردار است.

سازمان غذا و داروی امریکا US Food and Drug Administration مخفف (FDA) مجوز درمان سرطان با کمک نوعی از ویروس تبخال با نام T-VEC را صادر کرده که می تواند به نجات جان انسان ها بشتابد. این ویروس از نظر ژنتیکی مهندسی شده و به عنوان مبارزی علیه سلول های سرطانی شناخته می شود که با کمک آن می توان به سلول های سرطانی تاخته و برای درمان برخی از سرطان ها مورد استفاده قرار بگیرد.

Stephen Russell از محققان مایوکلینیک در این رابطه می گوید: «ما امیدواریم با کشف چنین روش هایی بتوانیم در مدت زمان کوتاهی به انواع سرطان ها غلبه کرده و راه حلی برای درمان مبتلایان به سرطان بیابیم.»

محققان معتقدند با استفاده از این ویروس می توان ملانوم یا همان سرطان پوست را به طور کامل درمان کرد. از سوی دیگر، T-VECحامل پروتئین GM-CFS است که نقش چشم گیری در افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن و همینطور رشد و تکثیر گلبول های سفید دارد.

محققان در پایان آورده اند، نباید از این ویروس یا روش درمانی جدید انتظار معجزه داشت زیرا این ویروس تنها قادر به کاهش اندازه تومورها بوده و در حدود ۴.۴ ماه نیز به عمر بیماران می افزاید. محققان امیدوارند با ترکیب این روش درمانی جدید با سایر روش های درمان سرطان بتوانند به دارویی مناسب برای درمان مبتلایان به سرطان بیابند.