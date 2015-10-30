سید محمد ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میانگین بارش های استان طی ۸۰ ساعت گذشته اظهار داشت: این میزان ۷۹ میلی متر ثبت شده است.

وی با اشاره به بیشترین و کمترین بارندگی های ثبت شده در استان لرستان عنوان کرد: بیشترین بارندگی ها در استان مربوط به شهرستان نورآباد و کمترین بارش ها نیز مربوط به شهرستان الیگودرز بوده است.

مدیر کل هواشناسی لرستان با اشاره به بارش ۶۰ میلی متر باران در مرکز استان لرستان در مدت زمان یاد شده ادامه داد: همچنین در شهرستان بروجرد ۷۷ میلی متر، کوهدشت ۸۷ میلی متر، پلدختر ۷۶ میلی متر، دورود ۵۷ میلی متر، الشتر ۱۰۷ میلی متر، ازنا ۶۷ میلی متر و رومشکان ۹۹ میلی متر باران باریده است.

هاشمی از خروج این سامانه باران زا از استان طی امشب خبر داد و عنوان کرد: طی فردا شنبه با رگبارهای پراکنده در آسمان استان مواجه خواهیم شد ولی سامانه بارشی امشب از استان خارج می شود.

وی از کاهش چهار تا ۱۰ درجه ای هوا طی روزهای آینده در استان لرستان خبر داد و گفت: همچنین از روز سه شنبه هفته آینده شاهد ورود یک سامانه بارشی دیگر به استان خواهیم شود.