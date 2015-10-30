به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی درخصوص موضوعات مطرح شده در جلسه عصر جمعه با هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه چنین جلساتی هر چند وقت یکبار برگزار میشود، گفت: در جلسه امروز در مورد پرونده هستهای و مسائل منطقه بحث و همچنین گزارشی در مورد وضعیت استان قم ارائه شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد مسائل منطقهای خصوصاً موضوع سوریه و اقداماتی که اکنون انجام میشود و راهحلهای سیاسی که دنبال میکنیم نیز بحث و گفتگو شد.
وی اظهار کرد: در مورد مسئله هستهای و روند کار و در نهایت اینکه در کشور چگونه تصمیمگیری شد و اکنون پس از تصویب در مجلس چه مسیری را طی خواهد کرد، توضیحاتی در این جلسه ارائه شد.
لاریجانی ادامه داد: در مورد کیفیت کار و اینکه چگونه مسائل دنبال خواهد شد، بحث شد و جلسه خوب و پرثمری بود.
موضوع سوریه با راهحل سیاسی حل شود
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان درخصوص موضوع سوریه و حضور وزیر خارجه ایران در اجلاس وین ادامه داد: قبل از سفر وزیر خارجه برای شرکت در این نشست، بحثهایی در سطح کلان کشور و شورای عالی امنیت ملی انجام شد و مهم این است که ایران همیشه مدافع این امر بوده تا موضوع سوریه با راهحل سیاسی حل شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از کشورهای منطقه موضوع سوریه را به بُعد نظامی کشاندند که حدود ۴ الی ۵ سال است برای ملت سوریه گرفتاری ایجاد کردهاند.
لاریجانی تصریح کرد: امروز شرایطی پیش آمده که کشورهای منطقه هم توجه دارند که از طریق راهحل سیاسی بهتر میشود مشکل سوریه را حل کرد و این یک فرصت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد برخی از مولفههایی که از طریق سیاسی چگونه میتوان موضوع سوریه را به نتیجه رساند، فکر شده است و باید منتظر باشیم که در این مذاکرات اخیر که در حال انجام است، تا چه حد میتوان موضوع را جلو برد.
به چارچوب و قواعد بینالمللی برای مسئله سوریه مقید باشیم
وی در پاسخ به این سئوال که راهحل سیاسی ایران چیست، گفت: روی این موضوع فکر شده است و محور آن نیز این است که اولا تصمیمگیری با مردم سوریه باشد و از بیرون نمیتوان در مورد رفت و آمد در این کشور بحث کرد؛ نکته دوم این است که به چارچوب و قواعد بینالمللی برای مسئله سوریه مقید باشیم و تحمیلی به سوریه نشود.
رئیس قوه مقننه کشورمان در پایان بیان کرد: مهمتر از همه این است که موضوع تروریسم باید زودتر حل شود، زیرا تروریستها هر حکومت مستقری را از بین میبرند؛ بنابراین هیچ راهحل سیاسی در درون بحران تروریستی قابل دوام نیست.
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