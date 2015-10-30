فعالیت ۷۰۰ امدادگر در مناطق سیل زده/توزیع چادر و پتو

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اشاره به گزارش عملیات امدادرسانی در ۱۲ استان متاثر از آبگرفتگی و سیل در سراسر کشور، اظهارداشت: آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، قزوین، گیلان، زنجان و فارس متاثر از سیل و آبگرفتگی هستند. علاوه بر آن ۴۲ شهرستان شامل دالاهو، آستارا، دهگلان، تسوج، ایلام، ایوان غرب، مهران، سنندج، سرپل ذهاب، شیروان، ملکشاهی، کرمانشاه، گیلانغرب، الیگودرز، لالی، نورآباد، الوند، کنگاور، بیستون، اسلام آباد، روانسر، پاوه، سنقر، چرداول، کوهدشت، ثلاث باباجانی، شیروان، جوانرود، الشتر، سی سخت، نهاوند، ملایر، باغ ملک، دزفول، شادگان، اندیکا، سی سخت، کهگیلویه، نهاوند، اسدآباد، خدابنده و سپیدان نیز دچار آبگرفتگی و سیل شدند.

به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، ساکنان ۵۴ روستا و شهر نیز درگیر سیل و آبگرفتگی شده اند.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای آغاز عملیات امدادرسانی به مردم در مناطق سیل زده تا روز جمعه به ۶ هزار نفر امدادرسانی شده است، افزود: به ۶۷۵ تن از هموطنان اسکان اضطراری داده شد و یک نفر بر اثر وقوع سیل مصدوم شده بود که به کمک نیروهای امدادی هلال احمر به مرکز درمانی منتقل شد.

درویشی تاکید کرد: متاسفانه ۷ نفر از هموطنان بر اثر وقوع سیل در استان های ایلام، لرستان و کرمانشاه جان خود را از دست دادند و یک نفر هم در شهرستان دهلران مفقود شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ تن از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در قالب ۱۶۰ تیم عملیاتی تخصصی در حال خدمت رسانی به هموطنان سیل زده هستند، ابراز داشت: نیروهای عملیاتی با استفاده از ۱۲۵ دستگاه خودرو، یک فروند بالگرد و ۵۰ دستگاه موتورپمپ لجن کش در حال خدمت به مردم در استان های مختلف هستند.

به گفته معاون عملیات سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر، تا روز جمعه ۱۵۰ دستگاه چادر امدادی، ۹۰۰ تخته پتو، ۲۳۰ تخته موکت، ۱۵۰ شعله والور، ۲۲۰ قوطی کنسرو، چهار هزار و ۵۰۰ قرص نان و یک هزار و ۸۰۰ بطری آب معدنی در میان سیل زدگان توزیع شده است.