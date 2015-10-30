طرف های گفت وگو در مورد یکپارچه ماندن سوریه توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، در بیانیه مشترک شرکت کنندگان در مذاکرات آمده است: همچنان اختلافات اساسی باقی است ولی با این وجود توافق کرده ایم که سوریه به صورت متحد و یکپارچه باقی بماند.

بیانیه وین خواهان تشکیل دولت مورد اعتماد، غیر فرقه ای و عدم حذف هیچیک از طرف ها پیش از برگزاری انتخابات است. بر این اساس شرکت کنندگان سعی خواهند کرد آتش بس در تمام نقاط سوریه حاکم شود.

همچنین شرکت کنندگان از سازمان ملل متحد خواستار گرد هم آمدن دولت و مخالفان سوری در مورد این روند سیاسی شدند. در همین راستا لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه بعد از پایان نشست گفت: در مورد نکات خاصی به ویژه پیرامون ساز و کار دوره انتقالی و روش تنظیم موارد و نقش سازمان ملل به توافق رسیدیم.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی که بعد از پایان نشست ها برگزار شد، گفت: اختلافات با روسیه و ایران در مورد سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور سوریه باقی است.

وی افزود: کشورهای شرکت کننده درنشسن وین در مورد درخواست از سازمان ملل پیرامون نظارت بر آتش بس در سوریه توافق کردند.

از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: در مورد مبارزه با گروهک تروریستی داعش و نشست های بعدی توافق شد و این نشست منجر به توافق های مهمی شد. وی عنوان کرد: می خواهیم مانع از سلطه تروریست ها بر سوریه شویم.

لاوروف با بیان اینکه در این نشست ها در مورد سرنوشت بشار اسد توافق نشد، افزود: این شهروندان سوری هستند که می تواند سرنوشت وی را تعیین کنند.

قرار است دور جدید مذاکرات طی دو هفته آینده برگزار شود و به گفته شرکت کنندگان در این نشست ها، به احتمال زیاد دور آینده نیز در وین خواهد بود.