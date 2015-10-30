اتلتیکو مادرید شانس صدرنشینی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه‌های اسپانیا جمعه شب با برگزاری دیدار تیم‌های لاکرونیا و اتلتیکو مادرید آغاز شد. در این دیدار که در ورزشگاه ریازور برگزار شد تیم اتلتیکو مادرید برابر میزبان خود یک بر یک متوقف شد. تیاگو در دقیقه ۳۵ گل نخست بازی را به سود اتلتیکو با ثمر رساند اما در دقیقه ۷۷ لوکاس کار را به تساوی کشاند.

شاگردان دیه‌گو سیمئونه با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۲۰ رساندند و بعد از رئال مادرید و بارسلونای ۲۱ امتیازی همچنان در رده سوم جدول باقی ماندند.