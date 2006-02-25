در ميزان اتكا به چين نبايد دچار خطاي استراتژيك شد/طرح روسيه مكمل طرح سه كشور ارويايي است

دكتر احمد بخشايشي اردستاني، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص پيامدهاي ورود چين به گستره مذاكرات هسته اي گفت:به نظر من گشايش دامنه كشورهاي مذاكره كننده با ايران، حركت چندان مطلوبي نيست.

اين صاحبنظر امور استراتژيك گفت: با توجه به روابط بين الملل و موقعيت ايران، يا بايد با اتحاديه اروپا مذاكره كنيم يا با روسيه در مورد طرح روسيه به توافق برسيم.

با توجه به روابط بين الملل و موقعيت ايران، يا بايد با اتحاديه اروپا مذاكره كنيم يا با روسيه در مورد طرح روسيه به توافق برسيم

بخشايشي گفت : طرح روسيه، مكمل طرح سه كشور ارويايي است و همان هدف اروپايي ها را دنبال مي كند، اما طرح روسيه چند اشكال عمده دارد، اول اينكه سهم ايران در كنسرسيوم سوخت هسته اي كه قرار است تشكيل شود، مشخص نيست، مشكل دوم اين است كه معلوم نيست دانشمندان ايراني بتوانند در طرح روسيه مشاركت داشته باشند و اشكال مهمتر اينكه آيا به ايران اجازه غني سازي محدود داده مي شود يا خير.

وي تاكيد كرد: براي نيروگاهي اتمي مثل نيروگاه بوشهر، حدود 500 كيلو سوخت هسته اي مورد نياز است، ايران بايد بتواند حداقل 10 كيلو از سوخت هسته اي را در داخل بسازد،سهم ايران براي توليد اين مقدار يعني ارائه تضمين عيني به ايران در خصوص طرح روسيه، يعني ايران بتواند در صورت هرگونه بهانه جويي و عهدشكني ، احتياج اش را برآورده سازد.

اين صاحبنظر امور سياسي گفت: توليد اين مقدار سوخت هسته اي ، مستلزم فعاليت تاسيسات اصفهان و نطنز در مقياس نيمه صنعتي و آزمايشگاهي است.

چين را تاحدودي با خود همراه كند و احتمالا موضع چين نسبت به ايران در تحولات آتي و شوراي امنيت حتي از روسيه هم مثبت تر خواهد بود، اما نبايد در ميزان اتكا به چين دچار خطاي استراتژيك شد

بخشايشي ضمن معرفي روسيه به عنوان" متحد غير معتمد" براي ايران،تصريح كرد: طرح روسيه با نظر آمريكايي ها ارائه شده است و ما بايد حداكثر اصلاحات را در آن منظور كنيم، افكار عمومي دنيا، طرح روسيه ، راه حل خوبي براي بحران هسته اي ايران مي داند و ما بايد از اين مولفه استفاده كنيم.

وي سپس به ورود چين به دايره مذاكرات هسته اي اشاره كرد و گفت: ايران موفق شده است چين را تاحدودي با خود همراه كند و احتمالا موضع چين نسبت به ايران در تحولات آتي و شوراي امنيت حتي از روسيه هم مثبت تر خواهد بود، اما نبايد در ميزان اتكا به چين دچار خطاي استراتژيك شد.

بخشايشي در پايان مجددا تاكيد كرد: بايد به ايران در خصوص طرح روسيه، تضمين عيني بدهند و اين تضمين عيني چيزي اجازه غني سازي نيمه صنعني و آزمايشگاهي نيست.