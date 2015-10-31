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۹ آبان ۱۳۹۴، ۳:۳۵

عبد الفتاح السیسی:

شرایط منطقه تهدیدی علیه امنیت ملی عرب هاست

شرایط منطقه تهدیدی علیه امنیت ملی عرب هاست

رئیس جمهوری مصر با بیان این که شرایط بد منطقه تهدیدی علیه امنیت ملی عرب هاست گفت قاهره از تلاش برای مبارزه با تروریسم حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، السیسی در سخنرانی خود در یازدهمین نشست امنیت ملی که با عنوان «گفت وگوی منامه» در بحرین در حال برگزار شدن است، با اشاره به موضع مصر در قبال مسائل کشورهای عربی، گفت: قاهره به تشکیل کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس پایبند است و به حمایت از یمن تا باگرداندن امنیت و ثبات به این کشور ادامه می دهد.

رئیس جمهوری مصر همچنین بر حمایت کشورش از تلاش های سازمان ملل متحد برای حل بحران لیبی و تلاش های این سازمان برای حل و فصل بحران سوریه و رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران تاکید کرد.

بر این اساس گفت و گوی دو روزه منامه به موضوعات مهم کشورهای عربی از جمله بررسی شرایط منطقه پس از توافق هسته ای ایران، بحران یمن و چالش هایی که افراطی گری با تمام اشکال آن بر منطقه و آینده آن تحمیل کرده است، می پردازد.

گفتنی است کنفرانس امنیت خلیج فارس با عنوان «گفت وگوی منامه» هرساله با حضور صدها نفر از مقامات و شخصیت های برجسته جهانی تشکیل می شود و موضوع محوری آن نیز در مورد امنیت خلیج فارس است.

هر چند موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک برگزار کننده این کنفرانس است اما دولت بحرین عمده هزینه های آن را می پردازد تا کنفرانس مذکور در این کشور برگزار شود.

 

کد مطلب 2953712

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