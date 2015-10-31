خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان محروم و كمتر توسعه‌یافته دلفان یكی از مناطق سردسیر و كوهستانی استان لرستان است كه با دو هزار و ۷۴۰ کیلومترمربع در همسایگی دو استان همدان و كرمانشاه قرارگرفته است و هرساله با فرارسیدن فصل سرما و یخبندان شاهد سفیدپوش شدن این خطه از استان لرستان هستیم که جلوه‌هایی زیبا و بی‌بدیل را در جای‌جای این دیار به وجود می‌آورد.

پس از خشک‌سالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال گذشته و خسارات فراوان به كشاورزان این شهرستان و پدیده کم‌آبی در بسیاری از روستاهای این شهرستان، بارش باران طی چند روز اخیر موجی از خوشحالی رابین مردم این شهرستان به‌ویژه كشاورزان زحمتكش این دیار كه بیش از ۸۰ درصد مردم آن به شغل كشاورزی و دام‌پروری مشغول هستند به وجود آورد و نوید سال زراعی پر محصولی را به آن‌ها داد.

بارانی که تنها سیلاب شد و از نورآباد عبور کرد

گرچه بارش باران این نعمت بزرگ الهی موجب خوشحالی و مسرت مردم به‌ویژه كشاورزان این دیار شد اما باید گفت این خوشحالی مانند یک حباب با تابش نور خورشید و كنار رفتن ابرها تحلیل خواهد رفت چراکه برای مدیریت آب‌های حاصل از این باران درگذشته تدبیری صورت نگرفته است و متأسفانه با شستشوی خاک حاصل خیز، آن را به همراه خود به رودخانه‌ها می‌ریزد و بدون اینکه کوچک‌ترین استفاده‌ای از این نعمت الهی شود از این شهرستان و حتی استان خارج می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، شهرستان دلفان طی چند روز اخیر با ۱۱۸ میلی‌متر بالاترین میانگین بارش باران را از آن خودکرده است و علاوه بر این در فصل زمستان نیز با بارش سنگین برف در ارتفاعات و مركز شهرستان پس از گرم شدن هوا و ذوب شدن برف‌ها نقش مهمی را در سیراب کردن رودخانه‌های خروشان اطراف دارد ولی این شهرستان خود سهمی از آب‌های جاری آن ندارد.

طرح‌های آبی که می‌توانست زمین های کشاورزی را سیراب کند

این در حالی است كه شهرستان دلفان با ۱۳۰ هزار هكتار اراضی كشاورزی، تنها ۲۰ هزار هكتار از آن به‌صورت آبی كشت شده و مابقی آن به‌صورت دیم و سنتی كشت می‌شود كه این موضوع علاوه بر كاهش تولید انواع محصولات كشاورزی در این منطقه كه قطب نخست تولید حبوبات لرستان نیز محسوب می‌شود در بیكاری جوانان و اقتصاد منطقه نیز تأثیر بسزایی دارد.

در این راستا هدایت و ساماندهی خروج آب‌های سطحی ضرورتی انکارناپذیر است و باید در اولویت برنامه‌های مسئولان شهرستان باشد.

در اینجا چند سؤال اساسی مطرح است كه چرا مسئولان درگذشته نتوانسته‌اند با ایجاد طرح‌های سدی و آبخیزداری گرهی از وضعیت نابسامان اراضی كشاورزی دیم این منطقه محروم را باز كنند كه در صورت محقق شدن آن درگذشته امروز شاهد رشد و شكوفایی صنعت كشاورزی و اقتصاد پایدار در این منطقه می‌بودیم.

در حال حاضر در مسیر خروج آب‌های سطحی این شهرستان سدهای معشوره در منطقه تاریخی «گاوشمار» دلفان و سد گاماسیاب در حال احداث است که هیچ‌گونه منفعتی برای زمین‌های دیم و تشنه دلفان ندارد.

با این تفاسیر چرا مسئولان فكری به حال سیراب کردن زمین‌های كشاورزی منطقه با ایجاد سدهای متعدد آبی و خاكی نکرده‌اند كه امروزه حسرت کوتاهی‌های آنان را مردم بخورند.

سدی که تنها راه دسترسی‌اش احداث شد!

در حال حاضر سد تاج امیر كه بیش از هزار و ۳۰۰ هكتار از اراضی دشت بزرگ «خاوه» را به آبی تبدیل می‌کند تنها سد در دست احداث شهرستان دلفان به شمار می‌رود كه می‌تواند زمین‌های كشاورزی این منطقه را سیراب كند اما این پروژه نیز پس از چندین سال تنها راه دسترسی آن و كارگاه موقت آن ایجاد و ادامه ساخت آن نیز متوقف‌شده است.

مردم دلفان انتظار دارند همچون سایر مناطق كشور سهمی عادلانه از امكانات و سایر زیرساخت‌های موجود داشته باشند كه البته نباید خدمات صورت گرفته در این شهرستان پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی را نادیده گرفت اما عمق محرومیت در این شهرستان به‌گونه‌ای است که جا دارد بیشتر به این شهرستان توجه شود.

لزوم اختصاص تجهیزات برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

علاوه بر این موضوع، بارندگی‌های اخیر در این شهرستان كوهستانی و برف‌گیر بودن ضرورت تجهیز امكانات و زیرساخت‌های لازم برای مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل را ضروری کرده است که باید در دستور كار مسئولان قرار گیرد.

فرماندار دلفان دراین‌باره در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهرستان دلفان با ۴۴۶ روستا پس از شهرستان خرم‌آباد بالاترین تعداد روستا را دارد كه اغلب مردم این شهرستان به شغل كشاورزی و دام‌پروری مشغول هستند.

طولابی با ابراز خوشحالی از بارش‌های باران در چند روز اخیر می‌گوید: شهرستان دلفان با ۱۱۸ میلی‌متر بیشترین بارندگی در بین شهرستان‌های استان در چند روز اخیر داشته است که این میزان در سال زراعی جاری ۱۳۷ میلی‌متر بوده كه با این اوصاف ۳۰۰ برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینكه این شهرستان بالاترین میانگین بارش باران در استان را داشته است ادامه می‌دهد: به رغم این میزان بارندگی خوشبختانه این شهرستان با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و بسیج تمامی دستگاه‌های عضو ستاد بحران كمترین خسارت را داشته‌ایم.

وی می‌افزاید: با تشكیل جلسات اضطراری ستاد بحران در شهرستان و اتخاذ تمهیدات لازم، تمام امكانات را در اختیار اعضا قراردادیم تا نسبت به هدایت سریع مسیر آبراهه‌ها و پوشش نقاط حادثه‌خیز در سطح روستا و مركز شهر و محورهای اصلی مانع از بروز خسارات جدی و احتمالی شدیم.

بسته شدن راه‌ روستایی و خسارت به کشاورزی نورآباد

فرماندار دلفان با اشاره به اینكه طی بارش‌های اخیر تنها محور روستایی «مله خان» در منطقه محروم «میربگ» جنوبی مسدود شده است ادامه می‌دهد: با اعزام گروه‌هایی در حال حاضر این نیروها در محل حضور دارند و در زمان توقف بارش باران این مسیر را بازسازی و درست خواهند کرد تا مردم روستاهای اطراف بتوانند به‌راحتی به مركز شهر مراجعه کنند.

طولابی با اشاره به اینكه در مركز شهر نورآباد تنها تعداد اندكی از ابنیه پل‌ها و جداول تخریب‌شده‌اند و آب‌گرفتگی معابر و تعدادی از منازل مسكونی به وقوع پیوسته است می‌افزاید: این مشكل نیز با همكاری مدیریت شهری برطرف شد و در محورهای روستایی نیز شاهد تخریب پل‌ها و جاده‌های خاكی بوده‌ایم كه با اعزام گروه‌های ستاد بحران نسبت به جلوگیری از خسارات جدی‌تر اقدام شد.

وی می‌گوید: در بخش كشاورزی نیز شاهد خسارات به کانال‌های آب بر مزارع كشاورزی، اسطبل ها و تلف شدن تعدادی از احشام نیز بوده‌ایم.

ضرورت اجرای پروژه‌های سدسازی در نورآباد

وی می‌افزاید: به دستگاه‌های ستاد بحران ابلاغ‌شده است پس از توقف باران برآورد خسارات در بخش‌های مختلف را به فرمانداری اعلام كنند تا پس از جمع‌بندی برای انعكاس و اعلام دقیق آن اقدام شود.

طولابی با اشاره به اینكه در تعدادی از مناطق عشایری این شهرستان شاهد بارش شدید باران بودیم می‌گوید: یكی از مناطق عشایری و صعب‌العبور «دولیسكان» طی این بارندگی‌ها چادرهای آنان در مسیر آب قرار گرفت كه خوشبختانه با تلاش تیم های اعزامی ستاد بحران از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شد.

فرماندار دلفان از آمادگی كامل ستاد بحران این شهرستان در مقابل حوادث غیرمترقبه خبر داده و می‌گوید: با توجه به گستردگی و كوهستانی بودن این شهرستان و فاصله زیاد اكثر روستاها با مركز شهرستان از مسئولان ستاد حوادث غیرمترقبه استان درخواست می‌کنیم با در اختیار گذاشتن امكانات و تجهیزات موردنیاز ما را در راستای خدمات‌رسانی بهتر و سریع‌تر به مردم در مواقع بحران یاری كنند.

طولابی بارش باران در این منطقه را یک فرصت استثنایی می‌داند و می‌گوید: با توجه به اینكه این نعمت الهی موجب رونق‌بخش كشاورزی منطقه می‌شود می‌توان با ایجاد سدهای خاكی و جلوگیری از هدر رفت، آب حاصل از آن را در راستای استفاده در بخش كشاورزی و تأمین آب بسیاری از روستاهای فاقد آب استفاده کرد.

شهرستان محروم لرستان از داشتن یک سد هم محروم است

وی با ابراز نگرانی از اینكه متأسفانه این شهرستان از نعمت یک سد كه بتواند از هدر رفت آب‌های سطحی جلوگیری كند محروم است می‌افزاید: با توجه به وضعیت خشک‌سالی و بروز پدیده کم‌آبی در این شهرستان ضروری است در راستای رونق اقتصادی این منطقه كه اقتصاد مردم آن از راه كشاورزی تأمین می‌شود با ایجاد و احداث طرح‌های سدسازی آبی و خاكی گامی مهم و اساسی در این زمینه با تلاش و همكاری مسئولان استان و كشوری صورت پذیرد.

به‌هرحال امیدواریم مسئولان ارشد استان با در نظر گرفتن نرخ بالای بیكاری و اقتصاد مبتنی بر كشاورزی و دام‌پروری مردم این شهرستان و حادثه‌خیز بودن روستاهای این شهرستان در برابر حوادث غیرمترقبه و احتمالی در راستای ایجاد طرح‌های آبی و خاكی و تجهیز امكانات و زیرساخت‌های موردنیاز ستاد بحران اقدامی جدی و عملی را صورت دهند.