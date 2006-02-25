نيروي نظامي كشور در بالاترين حد مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي است/ دشمنان درصدد ايجاد موجي عليه مسلمانان هستند

سردار محمد حجازي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در زنجان اظهار داشت: باوجود كوله باري از تجربه 8 سال دفاع مقدس و همپنين بعد از دوران دفاع مقدس، به بازآموزي وافزايش توان و دانش نظامي خود پرداختيم و خوشبختانه با ابتكارات و خلاقيت ها در بخش صنعت نظامي، به مرحله خودكفايي رسيديم و به همت متخصصان جوان كشور توانستيم محدوديت هاي دوران دفاع مقدس را برطرف نمائيم.

وي متذكر شد: امكان دارد اين شائبه به وجود آيد كه توان نظامي و تجهيزاتي تهديدكنندگان ما بيشتر از ما است، ولي ما براي غلبه بر اين موضوع نيز تدابير خاصي انديشيده ايم تا با استفاده بهينه از قابليت هاي خود و بهره گيري از نقاط ضعف دشمن بر اين مسئله غلبه كنيم.

سردار حجازي در ادامه بر لزوم تقويت كمي و كيفي و موثرسازي برنامه‌ هاي بسيج و فراگيري آن تاكيد كرد و گفت : در زمينه تحقق ارتش 20 ميليوني نه تنها از برنامه پيش بيني شده عقب نيستيم بلكه در بسياري موارد جلوتر نيز هستيم. ليكن در بخش جذب جلوتر از برنامه هستيم، ولي در بخش هاي آموزش و تجهيز از برنامه تاحدودي عقب هستيم.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور خاطرنشان كرد: اهانت به ‌ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام (ص) و تخريب حرمين شريفين عسكريين(ع) در يك راستا و نشات گرفته از يك اراده و تصميم است.

وي افزود: دشمنان با حركت ‌هايي كه آغاز كرده ‌اند درصدد ايجاد موجي عليه مسلمانان هستند تا سوار بر آن به اهداف شوم خود برسند.

وي تا كيد كرد: اقدامات زشت و پليد دشمنان با يكپارچه شدن مسلمانان به حربه‌ كوبنده ‌اي عليه خود آنها تبديل شده و با اين اقدامات جهان اسلام در برابر استكبار و صهيونيست متحد شده است.

حجازي اهانت به ‌ساحت مقدس پيامبر اسلام و تخريب حرمين شريفين عسكريين(ع) و الفاي وجود فضاي ناامن در عراق را توجيهي براي ادامه‌ حضور اشغالگران در عراق عنوان كرد و افزود: اين اقدامات پليد درحالي صورت مي‌ گيرد كه طرف‌ ها و جناح ‌هاي مختلف در عراق در حال تعامل و همكاري با هم بوده و با يكديگر وارد مذاكره شده ‌اند.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور در پايان بر ضرورت حفظ همبستگي و وحدت بين مسلمانان جهان به ‌خصوص مسلمانان ايران اسلامي تاكيد كرد و گفت: اگرچه همدلي در ايران اسلامي در زمان حاضر بيش‌ از هر زمان ديگر است، اما اين وحدت نياز به مراقبت دارد.