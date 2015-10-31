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۹ آبان ۱۳۹۴، ۸:۲۸

وزارت بهداشت فلسطین خبر داد:

۷۱ شهید و هزاران زخمی از ابتدای انتفاضه قدس تاکنون

۷۱ شهید و هزاران زخمی از ابتدای انتفاضه قدس تاکنون

وزارت بهداشت فلسطین در گزارشی از شهادت ۷۱ فلسطینی و زخمی شدن هزاران نفر در جریان انتفاضه قدس تاکنون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین شب گذشته در گزارشی اعلام کرد که از آغاز انتفاضه قدس از اول ماه اکتبر جاری تاکنون ۷۱ شهروند فلسطینی شهید شده اند.

در جریان این انتفاضه همچنین بیش از ۲ هزار و ۱۳۰ نفر با گلوله های جنگی، پلاستیکی و ضرب و شتم نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شده اند.

به موجب این گزارش، ۵۳ شهید متعلق به کرانه باختری و ۱۷ نفر ساکن نوارغزه بودند و یک شهید نیز متعلق به منطقه نقب در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بود. در میان شهدای فلسطینی ۱۵ کودک و یک زن باردار وجود داشت و به طور کلی ۲۱.۱ درصد از شهدای انتفاضه را کودکان تشکیل می دهند.

۹۷۱ نفر از زخمی ها  با گلوله جنگی و ۹۳۰ نفر با گلوله پلاستیکی در کرانه باختری و نوارغزه زخمی شده اند.

کد مطلب 2953743
سمیه خمارباقی

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