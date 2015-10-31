به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که پخش تریلر جیمز باند پیش از این رکورد تماشا در شبکه‌های اجتماعی را شکسته بود و از «۵۰ طیف گری» هم جلوتر رفته بود، حالا حجم تحلیل‌ها و خبرها و نقدهایی که درباره این فیلم در شبکه های اجتماعی می‌شود از هر فیلم دیگری پیشی گرفته است.

«اسپکتر» در کمتر از یک هفته بیش از ۱۱۴ هزار کامنت در شبکه‌های اجتماعی گرفته است. حدود ۱۳ درصد از این کامنت ها بیان کننده علاقه نویسندگانشان برای دیدن این فیلم در سینما هستند.

پیش از این فیلم «۵۰ طیف گری» رکورد این توجه را داشت و در هفته افتتاحیه‌اش در ماه فوریه ۷۶ هزار کامنت گرفته بود.

فیلم جدید جیمز باند با عنوان «اسپکتر» به کارگردانی سم مندز و با بازی دنیل کریگ از دوشنبه شب در بریتانیا راهی سینماها شده است.

هیچیک از فیلم هایی که در حال حاضر اکران شده‌اند به گرد «اسپکتر» هم نمی رسند و برای مثال فیلم جدید وین دیزل با عنوان «آخرین شکارچی جادوگر» ۱۴۰۰ کامنت گرفته که ۱۰.۸ درصد آنها تمایل به تماشای فیلم داشته‌اند. «سوخته» فیلم جدید بردلی کوپر هم حدود ۱۱۵۴ کامنت گرفته که تنها ۵.۷ درصد آنها تمایل برای تماشای فیلم نشان داده‌اند.