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۹ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۸

اظهارات مداخله جویانه «عادل الجبیر» درباره آینده سوریه

اظهارات مداخله جویانه «عادل الجبیر» درباره آینده سوریه

وزیر امور خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی مداخله جویانه برای آینده سوریه و رئیس جمهوری این کشور تعیین تکلیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی پس از پایان نشست وین برای حل بحران سوریه گفت: راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه باید از تصمیماتی که در نشست ژنو اتخاذ شده است نشأت بگیرد و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این مرحله نقشی ندارد.

وی که کشورش یکی از حامیان اصلی گروه های تروریستی در سوریه و عامل وقوع بحران در سوریه به شمار می رود مدعی شد: بشار اسد ۲ گزینه فرا روی خود دارد: ۱- کناره گیری از عرصه سیاسی ۲- شکست در میدان جنگ و این همان چیزی است که در نشست وین آن را مطرح کردیم.

الجبیر در ادامه ادعاهای خود گفت: طی روزهای آینده میزان جدی بودن یا تمایل ایران و روسیه نسبت به راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه را متوجه خواهیم شد. زمان و چگونگی خروج بشار اسد از قدرت و زمان و چگونگی خروج نیروهای بیگانه از سوریه دو موضوع مورد اختلاف ما با [روسیه و ایران] است.

وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه با هدف سرپوش گذاشتن بر نقش مخرب ریاض در سوریه مدعی شد: بدون روشن شدن دو موضوع فوق راه حلی در سوریه وجود نخواهد داشت و توافقی درباره سوریه و روند سیاسی آن صورت نخواهد گرفت و ما در جریان نشست وین به وضوح در این باره صحبت کردیم.

کد مطلب 2953747
سمیه خمارباقی

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