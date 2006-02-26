نيما دهقان در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: "ما توسط ديتر كومل سرپرست گروه تئاتر "مارين باد" آلمان دعوت شده ايم تا از 15 ژوئن تا 25 ژوئن (26 خرداد تا 14 تير) در جشنواره فرانكفورت آلمان با نمايش "دو متر در دو متر جنگ" شركت كنيم."



وي در ادامه افزود: "تمام هزينه هاي رفت و آمد و اقامت گروه نيز به عهده ميزبان است و دعوتنامه ما اكنون به مركز هنرهاي نمايشي ارسال شده است."



اين كارگردان همچنين گفت: "علاوه بر گروه تئاتر ما (تئاتر تجربه) گروههاي نمايشي ديگري نيز به اين جشنواره دعوت شده‌اند." دهقان همچنين اعلامكرد زمان اجراي عمومي "دو متر در دو متر جنگ" هنوز مشخص نشده است.



هدايت هاشمي، سينا رازياني، فرزين صابوني و عليرضا محمدي بازيگران اين نمايش طنز هستند. اين نمايش كه در بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر در بخش تجربي اين جشنواره روي صحنه رفت، با نگاهي طنزآميز، به ارائه تصويري از جنگ و ستيز در دنيا مي پردازد.