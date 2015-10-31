تلاش مرکز اسلامی نیوریورک برای تأکید برمشترکات بین دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاروق خان پزشک عمومی و از بنیانگذاران مسجد مرکز اسلامی لانگ آیلند در نیویورک گفت: همه ما باید بنیادهای ادیان دیگر را بشناسیم. همچنین پیروان ادیان دیگر نیز باید درباره ما اطلاعاتی کسب کنند، چرا که درحال حاضر اندیشه ها و افکاری که بیشتر از همه شنیده می شوند از نوع متعصبانه هستند. باید افکار، اندیشه ها و باورهای منطقی را بیشتر مورد تأکید قرار دهیم و عقلانیت را وارد فضای گفتمان روز کنیم.

این مرکز تازه تأسیس دارای یک هیئت مدیره است که از مردان و زنانی تشکیل شده که پیروان ادیان و مذاهب مختلف هستند.

تاریخچه تأسیس مرکز اسلامی لانگ آیلند نیویورک به دو دهه پیش بازمی گردد که مسلمانان اقامه نماز جماعت را در زیرزمین یک خانه مسکونی آغاز کردند. این مرکز اسلامی که طی ۲۰ سال گذشته گسترش یافته اکنون شامل یک مسجد می شود که در دهه ۱۹۹۰ ظرفیت آن افزایش یافت.

مرکز اسلامی لانگ آیلند نیویورک در منطقه به عنوان یک مرکز دینی پیشرو شناخته می شوند و هماهنگی های آن توسط اسما چاندری زن محجبه و مسلمانی انجام می شود که در ماه ژانویه به این سمت منصوب شد.

هدف اصلی موسسه جدید این مرکز اسلامی برقرار ارتباط با شخصیتهای علمی، دانشگاهی، فرهیخته و دانشجو است تا بتواند اطلاعات موثر و صحیحی درباره اسلام در اختیار آنها بگذارند. تا آنها اطلاعات خود را براساس آنچه در رسانه ها تبلیغ می شود بدست نیاورند. چرا که رسانه ها در اکثر موارد تصویری کلیشه ای و نادرست درباره اسلام ارائه کرده و باورهای مردم را درباره این دین آسمانی تحت تأثیر قرار می دهند.

این گروه درنظر دارد با مدارس مناطق وستبری، هیکزویل، هریکس، جریچو همکاری کند تا ابتکار عمل فعالیتهای بین دینی را از طریق برگزاری همایش، سمینار و مسابقات مقاله نویسی ترویج کند.

دکتر خان رئیس سابق کرسی پزشکی در مرکز پزشکی دانشگاه ناسائو گفت: اقداماتی که توسط گروه های تروریستی انجام می شود و توسط تمام نهادها و سازمانهای اسلامی دنیا محکوم شده است، صدایی نیست که باید به جای صدای مسلمانان شنیده شود، اما این صدا همواره از رسانه ها به صورت بلند و واضح پخش می شود.

آمارهای دینی در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد نرخ سرعت رشد دین اسلام طی ۱۰ سال اخیر افزایش چشم گیری داشته است. ارقام غیررسمی تعداد مسلمانان این کشور را بین ۷ تا ۸ میلیون نفر برآورد کرده است.