به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب»، مدیركل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: با ابلاغیهای كه برای مدیران كل «دفاتر امور روستایی و شوراها» در استانداریهای سراسر كشور ارسال شد، آنها فراخوان، شیوهنامهها و فرمهای مربوط به جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب» را از طریق ادارات خود در اختیار دهیاران و شوراهای روستاها قرار دادند.
رضا برزگر ادامه داد: برای تسهیل و تسریع در فرایند اطلاعرسانی، ابلاغیهای نیز به بخشداریهای سراسر كشور ارسال كردیم تا فراخوانها و اطلاعات جشنواره با گستردگی بیشتر و به موقع به دست مخاطبانش برسد.
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب» تصریح كرد: در این دوره با بهرهگیری از تجربههایی كه سال گدشته اندوختیم، سعی كردیم به نحو موثرتر و گستردهتری در زمینه اطلاعرسانی جشنواره فعالیت كنیم.
وی در ادامه گفت: ماموریت ما توسعه فرهنگی روستاها و مناطق محروم است و بر این اساس در فرایند برگزاری جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب با دبیرخانه این رویداد فرهنگی همكاری جدی و مستمر داریم مدیر كل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در پایان با اشاره به این كه نهادینهشدن كتابخوانی در روستاها نیازمند همكاری دستگاهها و مراكز گوناگون است و نمیتوان از یك مركز یا وزارتخانه انتظار داشت به این موضوع بپردازد بیان كرد: امیدواریم با برگزاری موثر و پر شور این جشنواره و دیگر جشنوارههای حوزه كتاب، كتابخوانی در روستاها گسترش پیدا كند و نهادینه شود.
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