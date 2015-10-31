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۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۶

مشاركت نهاد ریاست جمهوری دربرگزاری جشنواره روستا‌های دوستدار كتاب

مشاركت نهاد ریاست جمهوری دربرگزاری جشنواره روستا‌های دوستدار كتاب

نهاد ریاست جمهوری در کنار برنامه‌های مختلف خود، با مشاركت در برگزاری جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب» تلاش خود را برای ترویج كتابخوانی در روستاها به كار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب»، مدیركل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: با ابلاغیه‌ای كه برای مدیران كل «دفاتر امور روستایی و شوراها» در استانداری‌های سراسر كشور ارسال شد، آن‌ها فراخوان، شیوه‌نامه‌ها و فرم‌های مربوط به جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب» را از طریق ادارات خود در اختیار دهیاران و شوراهای روستاها قرار دادند.

رضا برزگر ادامه داد: برای تسهیل و تسریع در فرایند اطلاع‌رسانی، ابلاغیه‌ای نیز به بخشداری‌های سراسر كشور ارسال كردیم تا فراخوان‌ها و اطلاعات جشنواره‌ با گستردگی بیشتر و به موقع به دست مخاطبانش برسد.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار كتاب» تصریح كرد: در این دوره با بهره‌گیری از تجربه‌هایی كه سال گدشته اندوختیم، سعی كردیم به نحو موثر‌تر و گسترده‌تری در زمینه‌ اطلاع‌رسانی جشنواره فعالیت كنیم.

وی در ادامه گفت: ماموریت‌ ما توسعه‌ فرهنگی روستا‌ها و مناطق محروم است و بر این اساس در فرایند برگزاری جشنواره‌ روستا‌ها و عشایر دوستدار كتاب با دبیرخانه‌ این رویداد فرهنگی همكاری جدی و مستمر داریم مدیر كل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در پایان با اشاره به این كه نهادینه‌شدن كتابخوانی در روستاها نیازمند همكاری دستگاه‌ها و مراكز گوناگون است و نمی‌توان از یك مركز یا وزارتخانه انتظار داشت به این موضوع بپردازد بیان كرد: امیدواریم با برگزاری موثر و پر شور  این جشنواره و دیگر جشنواره‌های حوزه‌ كتاب، كتاب‌خوانی در روستاها گسترش پیدا كند و نهادینه شود.

کد مطلب 2953767

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