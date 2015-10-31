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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

تعدیل نیرو به آلمان هم رسید

تعدیل نیرو به آلمان هم رسید

بانک «دویچه» آلمان آماده تحولات ساختاری است و در اولین اقدام ۹ هزار نفر از کارمندان خود را تعدیل نیرو می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «داچ ول»، «دویچه» بعنوان بزرگترین بانک آلمان با ۶.۶ میلیارد دلار ضرر در سه ماه سوم سال جاری میلادی روبرو شد که گفته  می شود در تاریخ این بانک بی سابقه است.

در همین حال مسئولان ارشد «دویچه» آماده تحولات ساختاری در این بانک بزرگ اروپایی هستند و قرار است در اولین اقدام خود ۹ هزار نفر از کارمندان را تعدیل نیرو کنند.

همچنین «جان کرایان» قائم مقام جدید «دویچه» به این نکته اشاره کرد که چشم انداز ما برای سال ۲۰۲۰ میلادی نظارت بیشتر بر روی عملکرد بانک و بهره بری بالا است.

کد مطلب 2953783
علیرضا کمندی

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