موضوعات مدنظر رهبری در وین بحث شد/وجود اختلافات جدی درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان اینکه درباره برجام با ۱+۵ و آمریکا مذاکراتی داشتیم گفت: آمریکایی ها باید هرچه سریعتر تعهداتشان را راجع به برجام اجرا کنند و ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این تعهدات در زمینه های مختلف برجام انجام می شود.

وی افزود: در همه موضوعاتی که مورد توجه مقام معظم رهبری درباره برجام بود، بحث کردیم و ضرورت اینکه اقدامات لازم توسط امریکایی ها صورت گیرد که مقامات ایرانی مطمئن شوند تحریم ها رفع شده است.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه درباره نیروگاه اراک بحث های مفصلی انجام گرفت، گفت: پیشرفت بسیار خوبی داشتیم در مورد تعهدات قراردادی برای بازسازی اراک و همینطور اقدامات خوبی داشتیم که آمریکا باید به شرکای تجاری ایران تضمین بدهد که مانع تجارت انها با ایران نشود.

ظریف گفت: سه جلسه برگزار کردیم و در این جلسات دربرخی موارد آنها(امریکایی ها) رفتند و از واشنگتن کسب تکلیف کردند وبه ما پاسخ دادند. وی با اشاره به اینکه در جلساتی که همکاران ما درسطح تخصصی و کارشناسی داشتند بحث های مربوط به اجرای برجام پیگیری شد.

وی تاکید کرد: امیدواریم جلساتی که در دو روز داشتیم به روند اجرایی شدن برجام کمک کند و بخصوص اینکه توجه کامل ورعایت دستورات مقام معظم رهبری مبنای بحث هایی بود که در این دور روز صورت گرفت.

وزیر امور خارجه در باره اینکه در مورد سوریه جلسه طولانی و جدی بود، تصریح کرد: درباره سوریه بحث‌های بسیار صریحی انجام انجام شد و گروهی از شرکت کنندگان تلاش داشتند که باید راجع به آقای بشار اسد تصمیم‌گیری شود.

ظریف با اشاره به اینکه ما چند نکته را در این جلسه تصحیح کردیم که در بیانیه نهایی نیز آمده است، گفت: اول اینکه ما گفتیم که طرف های موضوع سوریه مردم سوریه هستند و ما طرف و موضوع سوریه نیستیم، ما کسانی هستیم که دراین جلسه جمع شده ایم برای اینکه کمک کنیم و تسهیل کنیم اجرای راه حل سیاسی برای سوریه راوطرف دعوای سوریه مردم سوریه هستند.

وی گفت: دوم اینکه ما تاکید کردیم که باید با تروریسم مقابله بشود و سوم اینکه درباره آینده سوریه باید مردم سوریه تصمیم گیری کنند و ما اینجا نیامده ایم که تصمیم بگیریم که چه کسی مسوولیت در سوریه داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.

وزیر امور خارجه افزود: البته اختلاف نظر اساسی هنوز هست و یک گروهی در این جمع از اول مبنای کار سیاسی خود را برا ان گذاشتند که اقای اسد نباید باشد و ما هم گفتیم که این تصمیمی است که باید مردم سوریه بگیرند وبه ان تاکید کردیم.

ظریف با تاکید بر اینکه بیانیه نهایی، بیانیه نسبتا معتدلی است و آن دیدگاههای افراطی را ندارد، گفت: نکات بسیار مهمی در بیانیه امده است مثل اینکه هر راه حل سیاسی باید توسط مردم و گروههای سوریه گرفته شود و نهایتا این مردم سوریه هستند که در باره اینده خود تصمیم می گیرند.

ویزر امور خارجه با اشاره به اینکه باید دید که آیا اراده سیاسی برای پذیرفتن واقعیات منطقه ما وجود دارد یا نه،گفت: باید همه همسایگان ما و همه بازیگران بین المللی این باور را پیدا کنند که داعش دشمن همه ما است، داعش یک اهرم بازی نیست،داعش یک خطر جدی و امنیتی برای همه ما است و همه کشورها باید با ان برخورد جدی داشته باشند.

وی افزود: افراط و تروریسم خطری است که همه را تهدید میکند و ما منتظریم تا واقع بینی را در روند تصمیمات اعضای جلسه ببینیم.