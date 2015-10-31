رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان خسارات وارد شده به استان در اثر سیلاب چند روز اخیر در لرستان اظهار داشت: در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان کل خسارات استان در بخش های مختلف بوده است.

وی عنوان کرد: این میزان خسارت به پروژه های عمرانی استان، راهها، پل ها و ... وارد شده، عنوان کرد: بر اثر سیلاب ۶۰۰ کیلومتر از راههای چهارخطه، اصلی، دوبانده، روستایی، بین روستایی و شهری بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده و ۶۰ دهانه پل دو تا ۲۵ متر استان نیز تخریب شده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان همچنین از قطع برق ۵۸ روستا و آب ۵۰ روستای استان بر اثر سیلاب خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد بحران لرستان مقرر شد که آب و برق روستاهای یاد شده تا صبح امروز وصل شود.

آریایی همچنین از بازگشایی موقت راههای استان و همچنین بازسازی پل های تخریب شده با استفاده از لوله خبر داد و گفت: در مجموع ۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین برای بازگشای موقت راههای استان در نظر گرفته شده است.

وی از ایجاد خسارت به دو هزار واحد مسکونی شهری و روستایی استان بر اثر سیلاب خبر داد و افزود: این واحد ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده اند.

مدیر کل مدیری بحران لرستان همچنین از ایجاد خسارت به لوازم خانه دو هزار واحد استان خبر داد و عنوان کرد: در مجموع در جلسه شب گذشته ستاد حران استان مقرر شد که برای جبران این خسارات اعتبارات اضطراریی برای بازسازی موقت مناطق سیل زده استان اختصاص یابد.

آریایی با بیان اینکه در این جلسه محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور قول مساعد در رابطه با اختصاص این اعتبارات برای مناطق سیل زده استان را دادند، گفت: این اعتبارات برای انجام عملیات امداد و نجات، بازسازی موقت مناطق سیل زده و ... اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد که همه دستگاههای اجرایی استان برآورد خسارات را تا پایان وقت اداری امروز شنبه در اختیار ستاد بحران استان قرار دهند تا با امضا مدیریت ارشد برای وزارت کشور ارسال شود.