مجلس آماده همکاری برای گسترش فرهنگ وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقف حبس مال است برای استفاده از منابع آن به طور نامحدود و خدمات‌‌رسانی به آحاد مردم، اظهار کرد: از گذشته وقف در اسلام بین مسلمانان مرسوم بوده و درحال حاضر از رونق نسبتا مطلوبی برخوردار است؛ طبیعی است که این موضوع در حوزه‌های مختلف از جمله امور خیریه و معنوی امری بسیار پسندیده است.

منتخب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با استناد به آثار وقف بعداز فوت و آثار متأخر این سنت حسنه، ادامه داد: آثار وقف به مراتب بعد از فوت نیز به آدمی می‌رسد و در طول زمان آثار جسمانی و روحانی فراوانی دارد که همچون چشمه‌ای زاینده خیرات و برکات زیادی را به واقف و دیگر آحاد جامعه می‌‌رساند.

وی برلزوم اهتمام واقفان در ورود به عرصه‌های جدید وقف نیز گفت: اگر وقف و واقفان را به سوی پیشگیری از درمان سوق دهیم و درآمد موقوفات را به این سمت هدایت کنیم که نیت واقف مرهمی بر درد مردم باشد، سرنوشت کشور در حوزه سلامت بسیار بهبود یافته و می توان مخارج درمان برخی بیماریهای خاص که نیازمند هزینه کرد زیادی هستند، از محل این موقوفات تأمین کرد.

فرهنگی با تأکید براینکه مجلس شورای اسلامی آماده هرگونه همکاری برای رفع موانع گسترش فرهنگ وقف است، افزود: وقف دارای ظرفیت بزرگی در کشور است که باید برای تبلیغ و ترویج این فرهنگ به طور شایسته اقدام شود.

وی با اشاره به راهکاریی برای ترویج سنت وقف خاطرنشان کرد: گفتمان‌‌سازی و جریان‌‌سازی فرهنگ وقف در بین عوام و خاص از طریق شخصیت‌‌هایی که نیت خیرخواهانه دارند و خود نیز واقف هستند، می‌‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین برگزاری تربیون‌های آزاد، کرسی‌های آزاداندیشی و مجالسی که درآن شبهات موجود دراین حوزه برطرف شده و به طور شفاف مزایای دنیوی و اخروی وقف به مردم تبیین شود، از راه‌های مؤثر در عرصه ترویج این سنت پسندیده محسوب می‌شود.