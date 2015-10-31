به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که عصر جمعه در سالن شهید آسمانی اردبیل خاتمه یافت، در بخش انفرادی همدان و در بخش دوبل تهران به مقام قهرمانی دست یافتند.

در دومین مرحله رقابت های رنکینگ بدمینتون جوانان ۴۷ بازیکن در قسمت انفرادی و ۱۹ تیم در بخش دوبل از ۱۹ استان کشور به مدت دو روز به رقابت پرداختند.

براین اساس و در پایان این رقابت ها امیر جباری از همدان، امیرحسین نورعلیان از تهران، علی اکبریان و محمد قنبری هر دو از خراسان رضوی به ترتیب به مقام های اول تا سوم بخش انفرادی دست یافتند.

در بخش دوبل نیز تیم تهران متشکل از شباهنگ عسگری و آریا فتحی به مقام قهرمانی رسید و تیم زنجان با کیوان ثیوتی و مهرداد خان محمدی دوم شد.

در این بخش تیم های یزد متشکل از عباسعلی بهحتی و مصطفی قربانی و دیگر تیم حاضر تهرانی با عرفان شرفی پور و امیرعلی شبیانی مشترکا مقام سوم این دوره از رقابت ها را کسب کردند.

تیم مدمینتون استان اردبیل که با پنج بدمینتون باز در بخش انفرادی و یک تیم دوبل در این رقابت ها شرکت کرده بود، مقامی کسب نکرد اما علیرضا محمدزاده از اردبیل به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد.

اولین مرحله این رقابت ها روز های هفتم و هشتم شهریور در سنندج برگزار شد بود.

همچنین در حاشیه برگزاری این رقابت ها کلاس ارتقا داوری سه به ۲b با شرکت ۹ داور از استان های مختلف کشور برگزار شد.