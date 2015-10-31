خبرگزاری مهر - گروه استانها: هرمز به عنوان قلب خلیجفارس با جمعیت هفت هزار و ۵۰۰ نفری متشکل از هزار و ۳۵۰ خانوار جزیرهای بسیار تأثیرگذار در طول تاریخ بوده است. این جزیره با توجه با دارا بودن بیش از ۷۰ نوع طیف رنگی خاک و معادن غنی خاکهای سرخ و جذابیتهای زمینشناسی به اعتقاد زمین شناسان در دنیا به بهشت زمینشناسی معروف شده است.
جزیرهای که روزگاری نهچندان دور محل ارتباط تجار شرقی، اروپایی و آفریقایی بوده است، جزیره هرمز، نگین خلیجفارس و کلید طلایی تجارت منطقه جزیرهای که رونق اقتصادی، اشتغالزایی معادن خاک سرخ و نمک، رفتوآمد لنج های تجاری و باربری برای بارگیری خاک سرخ و نمک این جزیره به کشورهای حوزه خلیجفارس و سایر کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی زبان زد خاص و عام بود امروزه سایه شوم بیکاری و رکود اقتصادی آن؛ مردم این جزیره را از پا درآورده است.
وعدههای ۱۸۰روزه مسئولان به جزیرهنشینان هرمز در حد حرف ماند
در اردیبهشتماه سال جاری بود که معاون سیاسی استاندار برای معارفه بخشدار جدید به این جزیره آمد و در جلسه شورای اداری این جزیره بیان کرد: مسئولان باید تا ۱۸۰روز در این شهر تحول ایجاد کنند.
اکرمی در آن جلسه عنوان کرد: چند سال پیش که به این جزیره سفر کردم همین وضعیت داشت اکنون هم دارد و از مسئولان خواست که در خصوص توسعه اقتصادی و اشتغال در این جزیره اقدام کنند.
اما در این مدت هیچ اتفاق خاصی برای بهبود شرایط اشتغال و اقتصاد مردم جزیره رخ نداد.
یکی از شهروندان هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معضل بیکاری آنهم در میان قشر جوان تحصیلکرده گفت: معضل بیکاری قشر جوان تحصیلکرده و مهاجرت آنها به شهرهای دیگر امروز دامنگیر جوانان این جزیره شده است.
این شهروند اظهارداشت: جوانان تحصیلکرده ما که بهعنوان پتانسیلهای بالقوه شهرمان هستند پس از متحمل شدن هزینههای سرسامآور تحصیل و فراغت از تحصیل با نبود شغل و مسکن مناسب ، مهاجرت را بر ماندن در شهر و دیار خود ترجیح میدهند.
وی افزود: دولت میتواند با یک برنامهریزی مدون و کارشناسی شده بخشی از این معضل را برطرف سازد.
رنجبر یکی از جوانان تحصیلکرده که دارای مدرک کارشناسی ارشد است، گفت: بیکاری امروز در بین جوانان رواج زیادی پیداکرده، بهطوریکه بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و اعتیاد از ردپای بیکاری در معضلات اجتماعی جامعه است.
این جوان هرمزی عنوان کرد: بنده حدود ۷ سال است فارغالتحصیل شدهام که برای یافتن شغل آبرومندانه ۶ سالی است پیگیر هستم که موفق نشدهام.
یکی دیگر از تحصیلکردهای هرمز اظهار کرد: متأسفانه در جزیره طرحهای زیربنایی ریشهای و ماندگاری اجرانشده و با تصویب کلیات طرح الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم موج امیدواری در بین جوانان و تحصیلکردههای این جزیره زده شد ولی متأسفانه این امر هم هنوز محقق نشده است و این قضیه باعث افزایش بیکاری بخصوص در قشر تحصیلکرده این جزیره شده است.
حسن سلامتی تأکید کرد: بیکاری و نبود مسکن مناسب بزرگترین مشکل جوانان این جزیره است و نبود شغل در هرمز نیز منجر به مهاجرت بیرویه جوانان به شهرهای دیگر مانند بندرعباس ، قشم ، میناب و ... شده است.
سلامتی اظهار کرد: بهطور متوسط در هر خانواده هرمزی، یک تا دو نفر بیکار وجود دارد و بی تفاوتی مسئولین سبب شده تا آمار بیکاری و مهاجرت در هرمز بالا رود..
وی بیان کرد: ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از سرمایهگذاران از راههای مبارزه با پدیده شوم بیکاری جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرهای اطراف است و امیدواریم مسئولان استان و شهرستان برای کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت جوانان این جزیره چارهای بیندیشند.
وی جزیرهنشینان را مرزبانان استان مرزی هرمزگان دانست و گفت: باید اقدام اساسی برای جلوگیری از مهاجرت جزیرهنشینان به سرزمین اصلی انجام شود چراکه برای امنیت این استان مرزی باید در آینده هزینههای سنگینتری پرداخت شود.
بااینحال جوانان جزایر محرومی همچون هرمز با مشکل بیکاری و توسعهنیافتگی منطقه دستوپنجه نرم میکنند. جزیره هفت هزار و ۵۰۰ نفری هرمز نیز از این قاعده مستثنا نیست و باوجود نیروی تحصیلکرده جویای کار، به دلیل نبود زیرساختها و سرمایه، مسکن و خدمات رفاهی جوانان این دیار به شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی شهرهای همجوار بندرعباس و میناب ورودان و قشم مهاجرت میکنند.
جوانانی که با شوق و اشتیاق تمام مشقت و سختیهای دوران تحصیل را به جان خریدهاند تا بتوانند با اندوخته دانش خود برای شهر خود مفید فایده واقع شوند اما بعد از گذر از دوران تحصیل و دیدن چنین وضعیت نابسامانی در منطقه، مهاجرت را بهترین عامل فرار از بیکاری میدانند.
جزیره هرمز در بنبست اقتصادی و معیشتی و میان دو غول توسعهیافته بندرعباس و قشم قرارگرفته است، بیتوجهی به ظرفیتها و پتانسیلهای طبیعی این جزیره موجب شده تا زیرساختهای توسعه آن، هم آنگونه که انتظار میرود شکل نگیرد.
هرچند گذران زندگی این دیار با صیادی رقم میخورد اما خشکسالی و فقدان صید در چند سال اخیر در این جزیره باعث روی آوردن مردم این سامان به شهرنشینی و فاصله گرفتن از بخش صیادی شده است.
به اعتقاد بسیاری از شهروندان و کارشناسان مسائل اجتماعی عمده مشکلات و ناهنجاریهایی که بعضاً شاهد آن هستیم معضل بیکاری است که امروزه دامنگیر بسیاری از جوانان هرمز شده است.
پدیده مهاجرت دامنگیر جزیره هرمز
عضو شورای شهر هرمز با اشاره به نبود منابع پایدار در جزیره از بروز پدیده خطرناک «مهاجرت» در میان مردم این جزیره خبر داد.
قنبر زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات جزیره هرمز افزود: اصلیترین چیزی که در وهله اول نگاه همه را به خودش جلب میکند سونامی خاموشی به نام «مهاجرت» است که دارد این جزیره را فرامیگیرد.
وی بیان کرد: طبق بررسی و واکاویهایی که صورت گرفته، نبود اشتغال و مسکن مناسب برای جوانان مهمترین عامل مهاجرت مردم این جزیره به شهرستانهای همجوار است.
رئیس شورای شهر هرمز بابیان اینکه متأسفانه هنوز با گذشته تصویب جزئیات طرح الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم، الحاق محقق نشده، عنوان کرد: نبود منابع و راهکاری برای خروج جزیره هرمز از بنبست و همچنین نبود کارخانهها و صنایع که اشتغال و دلگرمی برای جوانان ایجاد کند بر تعداد مهاجرت های ساکنان جزیره افزوده است.
عضو شورای شهر هرمز با اعتقاد بر اینکه مشکلات جزیره هرمز بسیار زیاد است، خواستار همکاری و تعامل مسئولان کشوری و استانی جهت رفع و پیگیری مشکلات شد و ادامه داد: ما مسئولان بهعنوان نمایندههای مردم نباید منتظر اشخاص خاصی باشیم که بیایند مشکلات جزیره را حل کند.
رئیس شورای شهر هرمز گفت: ایجاد اشتغال مولد یکی از مباحث جدی کارآفرینی است و با سرمایهگذاری و ایجاد شغل مستقیم میتوان به رشد اشتغال دستیافت. با ایجاد اشتغال مولد و در اختیار گذاشتن زمین جهت تأمین مسکن موجب کاهش آمار مهاجرت خواهد شد.
وی همچنین به راههای پیشگیری و جلوگیری از مهاجرت افراد از جزیره هرمز به شهرهای استان دیگر اشاره کرد و افزود: در نخستین گام باید زمین جهت احداث سرپناه برای جوانان و تشویق کارفرمایان و سرمایهگذاران در اختیار قرار داد و بهاینترتیب مانع مهاجرت افراد به دیگر شهرها شد.
زرنگاری ادامه داد: جزیره هرمز بهعنوان یک شهر گردشگری شناخته میشود، متأسفانه مهمترین ویژگی این جزیره که زمینهساز اشتغال و کسبوکار بسیاری از مردم منطقه است در حال تخریب شدن و از بین رفتن است.
اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان هرمزی
وی تأکید کرد: اشتغال بهیقین یکی از بزرگترین دغدغههای جوانان جزیره هرمز است که اگر زمینه این مهم بهطور صحیح فراهم نباشد همگان شاهد مهاجرت روزافزون هرمزیها به شهرهای دیگر استان خواهند بود.
رئیس شورای اسلامی شهر هرمز، با اشاره به وضعیت عمرانی و آبادانی و توسعهنیافتگی این جزیره گفت: درآمد شهرداری هرمز را ناچیز بوده و کمکهای دولتی جوابگوی اقدامات عمرانی در این جزیره نیست و اعتبارات در نظر گرفتهشده برای شهرداریها صرفاً صرف هزینه حقوق کارکنان میشود.
وی با اشاره به بازدید سال گذشته رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جزیره هرمز گفت: این کمیسیون ضمن بازدید از بخشهای مختلف جزیره، راههای توسعه این جزیره را موردبررسی قراردادند. از طرح رینگ دور جزیره و همینطور ایجاد دیواره ساحلی این جزیره بازدید و در نشستی با مسئولان محلی راههای توسعه جزیره را بعد از تصویب نهایی الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم را ارزیابی کردند.
رئیس شورای شهر هرمز اظهارداشت: بازدید اعضای کمیسیون عمران از جزیره هرمز سبب شد تا آنها دید بازتر و مطلوبتری نسبت به توسعه این جزیره و صیانت از بهشت کانیشناسی ایران داشته باشند.
الحاق هرمز به منطقه آزاد راهکاری برای برون رفت از مشکلات
زرنگاری ادامه داد: ایجاد و بهبود زیرساختهای موردنیاز توسعه همچون الحاق هرمز به منطقه آزاد میتواند عامل برونرفت هرمز از بنبست اقتصادی و طبیعی و تبدیلشدن به یک منطقه تجاری و گردشگری شود که این زیرساختها میتواند سرمایهگذار بخش خصوصی را به جزیره هرمز بکشاند.
قنبر زرنگاری گفت: کوتاهسازی مسیر دریایی جزیره هرمز در دولتهای قبلی استارت آن زدهشد، ولی متأسفانه این پروژه بزرگ به حال خود رهاشده است.
رئیس شورای شهر هرمز در خصوص اقدامات و زیرساختها در خصوص الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد بیان داشت: مرحله اول که کلیات طرح الحاق به منطقه آزاد بود با تلاش نمایندگان استان و دیگر نمایندگان در خانه ملت به تصویب رسید که به دلیل وارد شدن ایراداتی مبنی بر اینکه کل یا بخشی از این جزیره به منطقه آزاد تبدیل شود سبب شد تا بر این مصوبات اصلاحیه بزنند و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد که اکنون منتظر به تصویب رسیدن این اصلاحیه در آن کمیسیون هستیم به همین دلیل هیچگونه اقدامات برای آغاز یا اتمام زیرساختهایی این جزیره صورت نگرفته است.
زرنگاری افزود: با توجه به اینکه در بهمنماه سال گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه فرمانده نیروی دریایی سپاه از این جزیره بازدید و از نزدیک با مردم این جزیره دیدار کردند یکی از اصلیترین خواسته مردم این جزیره در این سفر مصوب شدن جزئیات الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم بود که رئیس مجلس وعده دادند پس از تصویب بودجه سال ۹۴ این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد که متأسفانه بعد از تصویب بودجه سال ۹۴ هنوز در این خصوص هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است، امیدواریم که نمایندگان استان هرمزگان در خانه ملت در این خصوص تصمیم عاجلی بگیرند و جزیره هرمز را از بنبست رهایی دهد.
رئیس شورای شهر هرمز با اشاره به واگذار نکردن زمین به جوانان این جزیره گفت: دغدغه اصلی جوانان بعد از اشتغال، مسکن است و عده زیادی از جوانان این جزیره فاقد زمین و مسکن هستند. در حال حاضر ۲۵۰خانوار که قریب بهاتفاق جوانان این جزیره هستند.
وی گفت: جوانان این جزیره با وضعیت فعلی که همان نبود اشتغال و مسکن است و به یک دغدغه تبدیلشده است، مجبور به اشتغال در خارج از هرمز هستند. تنها دلیل ماندن در جزیره هرمز امیدواری به داشتن زمین برای تهیه مسکن است. اگر این هم از آنها دریغ شود در صورت فراهم شدن کمترین امکانات و شرایط جزیره را ترک خواهند کرد که قطعاً به صلاح نظام نیست.
رئیس شورای شهر هرمز عنوان کرد: برای جلوگیری از مهاجرت جوانان این جزیره مشکل اقتصادی و مسکن اهالی جزیره هرمز حل بشود.
خبرنگار: احمد رنجبری
نظر شما