به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سامانه اطلاع رسانی هواشناسی استان سمنان، میانگین دمای صبح شنبه نهم آذرماه۹۴ استان سمنان، ۱۴درجه است در حالی که دمای این استان در روز یکشنبه به ۱۲، دوشنبه به ۸ و سه شنبه به ۶ درجه بالای صفر می رسد.

همچنین هوای استان در سه روز آینده به ترتیب ابری همراه با بارش و وزش باد برای یکشنبه، نیمه ابری تا ابری و در پاره ای از مناطق همراه با بارندگی پراکنده برای دوشنبه و همچنین نیمه ابری همراه با بارش باران برای سه شنبه پیش بینی شده است.

شهمیرزاد سردترین شهر استان

هوای استان هم اکنون مه آلود است و پدیده قابل ذکر به خصوص در محورهای مواصلاتی، کاهش دید رانندگان و باد گزارش شده است.

از پیش بینی وضع هوای شهرستان های استان سمنان نیز گزارش ها حاکی از آن است که شهمیرزاد با ۱۰درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر استان و دامغان با ۱۶درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان هستند.

هم اکنون میامی و بیارجمند ۱۵ درجه بالای صفر و آسمان کاملا ابری، شاهرود ۱۲درجه بالای سفر و آسمان ابری، سمنان ۱۴درجه بالای صفر و آسمان ابری و گرمسار ۱۵درجه بالای صفر همراه با آسمانی نیمه ابری وضعیت جوی سایر شهرهای استان سمنان هستند.

رانندگی در بارندگی تنها با احتیاط

از وضعیت راه های استان نیز خبر می رسد، تردد در همه محور های استان به راحتی و بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

کاهش دید رانندگان در ساعات اولیه صبح در محور های دامغان-سمنان، شاهرود-آزادشهر، دامغان-چشمه علی و شاهرود-توسکستان تنها پدیده غالب در راه های مواصلاتی استان سمنان است و رانندگانی که قصد تردد در این مسیر ها را دارند می بایست نسبت به وضعیت سلامت خودروی خود از جمله لاستیک ها، برف پاک کن، بخاری و... اطمینان حاصل کنند.

همچنین با توجه به مه آلود بودن راه ها و احتمال بارش های پراکنده در طول مسیرهای مواصلاتی استان به ویژه در بخش های کوهستانی مانند شاهرود-آزادشهر، شاهرود-توسکستان و سمنان-دامغان، احتیاط در زمان رانندگی، رعایت فاصله طولی، عدم تجاوز از سرعت مجاز، دقت به جلو، بستن کمربند ایمنی، همراه داشتن تجهیزات مناسب مانند سوخت کافی، لباس گرم، زنجیر چرخ، آب و... می تواند ضامن سفری بی خطر برای رانندگان باشد.