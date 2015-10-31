به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، حسن صادقلو در جلسه ای که با حضور مدیر کل دفتر عشایری وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در دفتر استاندار گلستان برگزار شد، افزود: باید افق رشد و توسعه را برای بچه های عشایر بازتر کنیم.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد عدالت آموزشی میان کودکان شهری و عشایری، تصریح کرد: باید به گونه ای عمل شود که کودکان عشایری و بچه های شهری از عدالت آموزشی بهره مند شوند تا این عزیزان امیدوارانه تر به آینده بنگرند.

استاندار گلستان درخصوص حل مشکلات فضاهای آموزشی مناطق عشایر هم گفت: باید کمیته‌ای تشکیل و باهمکاری اداره کل نوسازی مدارس، نیازمندی این مناطق احصاء شود و بابرنامه ریزی و جلب مشارکت های مردمی و دستگاه های مرتبط، همچون خانه های بهداشت، یک‌بار برای همیشه این مشکل را حل کرد.

وی بااشاره به جمع آوری حدود ۳۰ میلیارد تومان زکات در استان، از مدیر کل آموزش و پرورش گلستان خواست با تشکیل کارگروهی از دستگاه های ذی ربط همچون کمیته امداد، مدرسه سازی را در مناطق محروم به شکل مطالبه مطرح کند و وعده داد در این مسیر، استانداری کمک های لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: گاهی محفوظ به حیاء بودن آموزش و پرورش در جذب مطالبات، باعث بروز زیان ها و عقب افتادگی هایی می شود و معتقدیم می توان بخشی از زکات جمع آوری شده درسال را برای مدرسه سازی در مناطق محروم صرف کرد.