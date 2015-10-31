  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۳

معاون تحقیقات وزارت بهداشت عنوان کرد:

افزایش تعداد شرکت دانش بنیان حوزه سلامت/حل مشکل تولید داروی خارجی

افزایش تعداد شرکت دانش بنیان حوزه سلامت/حل مشکل تولید داروی خارجی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: فعال ترین شرکت های دانش بنیان کشور در بخش سلامت هستند که امیدواریم تعداد ۴۴۳ شرکت کنونی در آینده نزدیک تا ۱۰۰۰ شرکت افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده در حاشیه بازدید از شرکت های دانش بنیان مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: دولت تسهیلات بسیار خوبی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته که مبلغی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق نوآوری تخصیص یافته است.

وی افزود: در این راستا ما تلاش کنیم سرمایه گذاری ریسک پذیر را فراهم کنیم زیرا این روشی است که در دنیا از جمله سنگاپور و هنگ کنگ به خوبی جواب داده و دولت با همه مشکلات با اختصاص این اعتبارات سعی دارد شرکت های دانش بنیان را تشویق کند تا از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در بخش های مختلف دانش بنیان سرمایه گذاری کنند.

ملک زاده با اشاره به حضور شرکت های دانش بنیان در بخش دارویی کشور بیان کرد: هم اکنون در کشور برخی اقلامی که با مشکل تولید داروهای خارجی مواجه بودند توسط شرکت های دانش بنیان متعدد در کشور تولید می شود و این داروها به بازار آمده و حتی این امر اشتغال خوبی نیز ایجاد کرده است

وی افزود : فعال ترین شرکت های دانش بنیان در سطح کشور بخش سلامت هستند و ما ۴۴۳ شرکت دانش بنیان داریم که امیدواریم درآینده نزدیک تا ۱۰۰۰ شرکت افزایش یابد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت های مراکز رشدسلامت در سطح دانشگاه های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: این شرکت ها از درون دانشگاه ها به وجود می آید و وزارت بهداشت از این شرکت ها در جهت توسعه روز افزون بهره می جوید تا بتوان بازار سلامت به سمت این شرکت ها سوق یابد و محصولات شرکت های دانش بنیان به فروش برسد.

وی با تقدیر از فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، اظهار کرد: شروع حرکت در زمینه توسعه فناوری سلامت با فعالیت خوب شرکت های دانش بنیان و انجام امور تحقیقاتی در بخش های مختلف این دانشگاه قابل تحسین است و بنده برای ادامه این حرکت آماده هرگونه همکاری و حمایت هستم.

کد مطلب 2953810
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها