افزایش تعداد شرکت دانش بنیان حوزه سلامت/حل مشکل تولید داروی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده در حاشیه بازدید از شرکت های دانش بنیان مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: دولت تسهیلات بسیار خوبی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته که مبلغی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق نوآوری تخصیص یافته است.

وی افزود: در این راستا ما تلاش کنیم سرمایه گذاری ریسک پذیر را فراهم کنیم زیرا این روشی است که در دنیا از جمله سنگاپور و هنگ کنگ به خوبی جواب داده و دولت با همه مشکلات با اختصاص این اعتبارات سعی دارد شرکت های دانش بنیان را تشویق کند تا از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در بخش های مختلف دانش بنیان سرمایه گذاری کنند.

ملک زاده با اشاره به حضور شرکت های دانش بنیان در بخش دارویی کشور بیان کرد: هم اکنون در کشور برخی اقلامی که با مشکل تولید داروهای خارجی مواجه بودند توسط شرکت های دانش بنیان متعدد در کشور تولید می شود و این داروها به بازار آمده و حتی این امر اشتغال خوبی نیز ایجاد کرده است

وی افزود : فعال ترین شرکت های دانش بنیان در سطح کشور بخش سلامت هستند و ما ۴۴۳ شرکت دانش بنیان داریم که امیدواریم درآینده نزدیک تا ۱۰۰۰ شرکت افزایش یابد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت های مراکز رشدسلامت در سطح دانشگاه های علوم پزشکی خاطرنشان کرد: این شرکت ها از درون دانشگاه ها به وجود می آید و وزارت بهداشت از این شرکت ها در جهت توسعه روز افزون بهره می جوید تا بتوان بازار سلامت به سمت این شرکت ها سوق یابد و محصولات شرکت های دانش بنیان به فروش برسد.

وی با تقدیر از فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، اظهار کرد: شروع حرکت در زمینه توسعه فناوری سلامت با فعالیت خوب شرکت های دانش بنیان و انجام امور تحقیقاتی در بخش های مختلف این دانشگاه قابل تحسین است و بنده برای ادامه این حرکت آماده هرگونه همکاری و حمایت هستم.