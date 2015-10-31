نخستین دوره حرکات نمایشی اتومبیل های ورزشی در گرگان برگزار شد

کامیار عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دوره همایش و حرکات نمایشی اتومبیل های ورزشی گرگان، روز گذشته به همت هیات موتور سواری و اتومبیلرانی این شهرستان برگزار شد.

عادل با بیان این که این دوره در استادیوم کریم آباد گرگان آغاز شد و در هوایی بارانی به پایان رسید، تصریح کرد: هدف این برنامه که با حضور بیش از ۸۰ دستگاه خودرو و ده ها تماشاگر برگزار شد، استعداد یابی و شناسایی پتانسیل ها و توانمندی های رشته های تخصصی سرعت و مهارت های حرکتی در گرگان بود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با تجمع خودروها در برابر اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان آغاز شد و با حرکت مارشال با همراهی پلیس راهور به استادیوم کریم آباد خاتمه یافت.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی گلستان ادامه داد: در ادامه، شرکت کنندگان در قالب حرکات موزون نمایشی به ارائه توانمندی های خود پرداختند.

عادل بیان کرد: مشارکت نزدیک جمعیت هلال احمر گرگان و شهرداری گرگان در برگزاری این برنامه شایان تحسین بود.