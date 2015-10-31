به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف مجالس حسینی در هیئت‌های مذهبی از تلاش خالصانه همه واعظان، مداحان و شاعران آئینی، هیئت‌های مذهبی و بانیان مجالس عزاداری در راستای ترویج و نشر فرهنگ حسینی و برپایی محافل سوگواری قدردانی کرد.

وی اضافه کرد: عاشورا از چنان ظرفیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که عشق به امام حسین(ع) حتی در دل‌های غیرمسلمانان موج می‌زند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه از ظرفیت عاشورا به خوبی استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: کارهای زیادی برای نشر فرهنگ حسینی توسط نویسندگان، مداحان، شاعران، خطیبان و توده مردم انجام شده ولی در مقایسه با ظرفیت عظیم عاشورا، این فعالیت‌ها بسیار ناچیز است.

حجت‌الاسلام اسکندری، ضعف برنامه‌ریزی منسجم و جامع از سوی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، موازی‌کاری و کارهای پراکنده و بعضا خنثی کننده، بهره‌برداری نابجا و ناخالص از برخی مجالس عزاداری و... را از جمله آفت‌های این مجالس بیان کرد و افزود: عزاداران به تأثیر عزاداری‌ها و مجالس حسینی در حفظ اسلام و تشیع اعتقاد دارند که امکانات و وقت خودشان را در هیئت‌های مذهبی هزینه می‌کنند، اما جای یک کار عمیق و ماندگار برای این حرکت تمدن ساز و انسان‌ساز خالی است.

وی با اشاره به جلوه‌های زیبایی که در عاشورای حسینی وجود دارد که می‌تواند برای همگان درس‌آموز باشد، گفت: بداخلاقی‌ها و افراط گری‌هایی که در جامعه می‌شود به دلیل نشناختن درس‌های عاشورا و قیام اباعبدالله الحسین(ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: امام حسین(ع) با قیام خودشان نه تنها مکتب شیعه بلکه تکریم انسانیت را از سقوط قطعی نجات دادند و اگر قیام آن حضرت نبود چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به بررسی‌ها میدانی اکیپ‌های نظارتی در دهه اول محرم امسال از کاهش محسوس آسیب‌های عزاداری خبر داد و افزود: در دیداری که با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی داشتیم، این مرجع تقلید هم به کاهش آسیب‌های عزاداری در قم اشاره داشتند.