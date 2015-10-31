هدیه رهبری در نقطه صفر مرزی سراوان مورد بهره برداری قرار گرفت

استاندار سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از راه اندازی قرنطینه دامی بازارچه مرزی کوهک ارائه تمامی خدمات بهداشتی-قرنطینه ای در مرز ورودی اعم از انجام معاینه بالینی دام ها، سمپاشی بدن دام و مبارزه با انگل های خارجی، پلاک کوبی و هویت دار کردن دام است.

علی اوسط هاشمی گفت: این استان با توجه به موقعیت مرزی توانمندی لازم برای واردات دام و تامین گوشت مورد نیاز چند استان و تنظیم بازار کشور را دارد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان ظرفیت بالایی در واردات دام و قرنطینه دارد و می تواند تامین کننده گوشت قرمز مورد نیاز بسیاری از استان های کشور باشد که امیدواریم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

وی وجود مرزهای طولانی را از مزیت های فراوان این استان برشمرد و بیان کرد: فعالیت بازارچه های مرزی و واحدهای تولیدی و صنعتی استان می تواند نقش مهمی در تامین نیازهای منطقه داشته باشند.

استاندار بر ارتقای کیفیت و توسعه فعالیت این واحدها تاکید کرد و افزود: سیستان وبلوچستان از توانمندی ها و ظرفیت های بسیار زیادی در بخش های مختلف برخوردار است که در صورت شکوفایی و بهره برداری بهینه از آنها می تواند جنوب شرق کشور را متحول کند.

هاشمی با اشاره به شرایط سراوان گفت: در تلاشیم که با توجه به مرزی بودن این دیار نگاه امنیتی را به سمت نگاه توسعه ای تغییر دهیم تا در آینده ای نزدیک شاهد رشد و توسعه این دیار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قرنطینه دامی بازارچه مرزی کوهک سراوان از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان بود که در سال ۱۳۸۲عملیات اجرایی آن آغاز شده است که بر اساس اعلام دامپزشکی استان برای بهره برداری از این طرح شش میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال هزینه شد.

این قرنطینه دامی با ظرفیت اسمی دو هزارراس دام سنگین، دارای زیر بنای دو هزارو ۶۵۰ متر مربع دارای آزمایشگاه، استقرار دامپزشک و نگهداری دام است.