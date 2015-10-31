ساخت مجتمع فرهنگی رامسر ۹ سال رها شده است

احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجتمع فرهنگی رامسر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تقریبا ۹ سال کارش بدون دلیل رهاشده و اخیراً وزیر ارشاد هم در مورد این پروژه ورود پیدا کرد و نماینده مردم منطقه نیز پیگیر موضوع هستند.

جاودانی بیان داشت: احداث مجتمع فرهنگی در شهرهای دیگر استان از دیگر برنامه‌هاست و امسال پروژه فرهنگی درمیاندرود و فریدونکنار در دست اجرا داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اظهار اینکه ۱۷ سال در شهرستان چالوس پیگیر زمین برای ساخت مجتمع بوده‌ایم، بیان داشت: خوشبختانه شورای شهر چالوس موافقت کردند تا مشکل این شهر هم حل شود.

جاودانی با اشاره به قدیمی بودن دستگاه‌های چاپخانه‌های استان، خواستار بروز شدن دستگاههای چاپ داستان شد و افزود صنعت چاپ و فنّاوری چاپ تغییر کرده و درهمه حوزه‌ها اگر به فنّاوری قدیم بسنده کنیم شاید نتوانیم مطالبات روز را جواب دهیم و ماهم کمک می‌کنیم ودرحدتوان خود امکانات و وام را فراهم می‌کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره طرح ساماندهی خبرنگاران یادآور شد: ساماندهی خبرنگاران رابه خود خانه مطبوعات واگذار کردیم زیرا خانه مطبوعات یک تشکل مردم‌نهاد در حوزه رسانه است که نمایندگان رسانه‌ای در شورای آن حضور دارند.

وی بیان داشت: قرار شد اسامی و تعداد خبرنگاران رابه ما اعلام کنند و همه‌چیز بر اساس ضوابط انجام می‌شود و نتیجه را بررسی می‌کنیم و اگر نیاز به تجدیدنظر داشت، اعمال می‌شود.