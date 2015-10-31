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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج»

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج»

انجمن حمایت از حیات وحش اعلام کرد: تجارت پرسود عاج سبب شده سالانه 30 هزار زنجیر فیل و کرگدن در قاره سیاه از بین بروند که بیشترین شکار غیرقانونی در موزامبیک انجام می‌شود.

مشرق نوشت: شکارچیان غیرقانونی در پنج سال گذشته حدود نیمی از فیل‌ها و کرگدن‌های موزامبیک را برای استفاده از عاج آن‌ها کشته‌اند.

طبق این گزارش، در نظرسنجی که با حمایت دولت موزامبیک انجام شد یک کاهش چشمگیر ۴۸ درصدی در شمار عاج‌داران این کشور مشاهده شد؛ به طوری که شمار این فیل‌ها از بیش از ۲۰ هزار زنجیر فیل به حدود ۱۰ هزار ۳۰۰ فیل رسیده است.

بیشترین آسیب وارده به جمعیت فیل هاو کرگدن‌های موزامبیک، در منطقه دورافتاده شمالی این کشور بوده است؛ ۹۵ درصد از مرگ فیل‌ها در این منطقه صورت گرفته است به طوری که جمعیت آن‌ها از حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ فیل به حدود شش هزار و ۱۰۰ فیل رسید.

این آمار و ارقام به دلیل ورود شکارچیان از تانزانیا است؛ در تانزانیا جمعیت عاجداران به شدت کاهش یافته است.

خاطرنشان می شود عاج فیل در آسیا گرانبهاست؛ در این قاره از عاج فیل مجسمه و جواهرات درست می‌کنند.

 

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

جنایت شکارچیان فقط برای یک «عاج» + تصاویر

کد مطلب 2953857

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