محمدرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح غربالگری اختلالات ژنتیک با حضور هزار و ۵۰۰ نفر در رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال در شیراز و با هماهنگی آموزش و پرورش و سایر آموزشگاه های عالی به اجرا در می آید.

وی گفت: قبل از اجرای برنامه برای اطلاع رسانی در این زمینه برنامه آگاه سازی درباره اختلالات ژنتیک در دبیرستان ها به اجرا درآمده است.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس اظهار کرد: یکسری از معلولیت ها در نتیجه عوامل ژنتیکی یا ارثی در افراد به وجود می آیند و هدف از اجرای این طرح غربالگری نیز شناسایی افراد مبتلا به اختلالات ژنتیک و ارجاع آن ها مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی است.

عرب افزود: در مراکز مشاوره اگر اختلال ژنتیک فرد حاد تشخیص داده شود برای تشخیص دقیق نوع اختلال و درمان وی به آزمایشگاه های ژنتیک فرستاده می شود.

وی گفت: علت انتخاب شیراز به عنوان پایلوت محل اجرای طرح غربالگری اختلالات ژنتیک در استان آن است که هم امکانات بیشتری در این شهر وجود دارد و هم با توجه به گستره جمعیتی آن امکان انتخاب تصادفی افراد برای طرح بیشتر فراهم است.

یک درصد مردم فارس دچار تنبلی چشم هستند

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تنبلی چشم به عنوان یکی از علل شایع کم بینایی و نابینایی یک چشمی و دوچشمی، در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است که به همین دلیل طرح غربالگری بینایی هر ساله در دستور کار قرار می گیرد تا کودکان دارای مشکل بینایی شناسایی و با ارجاع به پزشک برای درمان آن ها اقدام انجام شود.

عرب با بیان اینکه تنبلی چشم شایع ترین علت نقص بینایی یک چشمی در کودکان و نوجوانان و مهم ترین علت نابینایی در کودکان است، افزود: اگر به موقع مشکلات بینایی کودکان تشخیص داده نشود می تواند چه در کودکی و چه در بزرگسالی برای آن ها مشکلات زیادی ایجاد کند و به همین دلیل اجرای طرح غربالگری بینایی حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه سن طلایی برای تشخیص و درمان بیماری های بینایی قبل از پنج سالگی است، اظهار داشت: اگر تشخیص و درمان به موقع انجام شود می توان بینایی کامل را به چشم کودک بازگرداند ولی چنانچه این امر با تاخیر انجام شود احتمال بازگشت کامل بینایی کمتر می شود به طوری که بعد از هفت تا ۱۰ سالگی درمان ممکن است تاثیر لازم را در بهبود بیماری نداشته باشد.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس بیان کرد: بر اساس برآورد ۱۲ ساله انجام شده یک درصد از مردم فارس به تنبلی چشم مبتلا هستند.

عرب تصریح کرد: مرتفع نشدن مشکلات بینایی علاوه بر مشکلاتی که برای خود فرد دارد و شانس فعالیت در بسیاری از مشاغل را از وی می گیرد، هزینه های زیادی را نه تنها برای خانواده وی بلکه برای جامعه ایجاد می کند.

دو میلیون کودک فارسی از سال ۷۶ در غربالگری بینایی شرکت کردند

وی با اشاره به اینکه طرح غربالگری بینایی کودکان از سال ۷۶ در شیراز و از سال ۷۷ در تمام شهرها و روستاهای فارس به اجرا درآمده، گفت: در قالب این طرح هر ساله از اول آبان ماه کودکان سه تا شش ساله با مراجعه به پایگاه های سنجش تحت معاینه بینایی قرار می گیرند.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس یادآور شد: از سال ۷۶ تاکنون دو میلیون و ۴۸ هزار و ۴۶۰ کودک در استان تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفته اند که در ۹۴ هزار و ۸۶۵ نفر آنان اختلالات بینایی شناسایی شده و مورد درمان قرار گرفته اند.

عرب اضافه کرد: از بین کودکان دارای اختلالات بینایی ۲۰ هزار و ۱۱۴ نفر به تنبلی چشم مبتلا بوده اند.

وی با بیان اینکه طرح از اول آبان به مدت دو ماه در سطح استان اجرا می شود، اظهار داشت: در سال ۹۳ هزار و ۶۷۵ پایگاه غیردائم و ۱۰۷ پایگاه دائم سنجش کودکان را انجام دادند ولی آمار پایگاه های سال جاری هنوز مشخص نیست ولی احتمالا از سال گذشته بیشتر است.

تمام کودکان سه تا شش سال در فارس غربالگری بینایی می شوند

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس بیان کرد: سال گذشته ۹۰ درصد از کودکان سه تا شش ساله استان شامل ۲۰۴ هزار کودک تحت پوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفتند ولی پیش بینی ما این است که در سال جاری ۱۰۰ درصد کودکان این حیطه سنی یعنی حدود ۲۲۵ هزار کودک غربالگری بینایی شوند.

عرب گفت: طی تفاهم نامه همکاری منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بهزیستی فارس، قرار است که جراحی چشم برای کودکان نیازمند به شکل رایگان یا با حداقل هزینه انجام شود.