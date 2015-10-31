علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های سه روز اخیر در این استان افزود: در تمام شهرها و مناطق استان اردبیل طی سه روز گذشته بارش های خوبی را شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه این بارش های طی امروز شنبه و یک شنبه نیز تداوم خواهد داشت، تصریح کرد: در این مدت بیشترین بارش باران را در شهرستان کوثر در جنوب استان با ۴۰ میلی متر شاهد بوذیم.

دولتی مهر شهرستان پارس آباد در شمال استان اردبیل را با ۹ میلی متر دارای کمترین بارش طی این مدت در مقایسه با سایر شهرها عنوان کرد و ادامه داد: اردبیل به عنوان مرکز استان نیز در سه روز اخیر بالغ بر ۲۴ میلی متر بارندگی داشته است.

به گفته وی شهرستان نیر با ۳۴ میلی متر، خلخال با ۳۱، سرعین و بیله سوار با ۳۰، مشگین شهر با ۲۸، نمین با ۲۴ و گرمی و فرودگاه اردبیل با ۲۲ میلی متر در روزهای گذشته بارش باران داشته اند.

مدیرکل هواشناسی استان در طی بارش های اخیر در هیچ یک از شهرهای استان بارش برف نداشته ایم، بیان داشت: در این مدت دمای هوای اکثر شهرها با کاهش محسوس روبرو بوده و به صورت میانگین تا چهار درجه بالای صفر رسیده است.

وی با اشاره به ورود سامانه جدید از بخش های شمالی کشور شرایط جوی امروز و فردا را در استان اردبیل ناپایدار توام با بارش دانست و متذکر شد: این بارشها به احتمال زیاد در مناطق مرکزی و جنوبی و بویژه کوهستانی با برف همراه خواهد بود.

دولتی مهر همچنین به تداوم کاهش دمای هوا در این استان طی روزهای آینده اشاره کرد و یادآور شد: البته از روز دوشنبه و با عبور جریان بارشی دمای هوا نسبتا و در مقایسه با روزهای شنبه و یکشنبه گرمتر خواهد شد ولی در سایر روزها با هوای سرد روبرو خواهیم بود.

وی پیش بینی کرد که دمای هوای دو روز اخیر به صفر درجه و یا حتی به منفی یک تا دو درجه برسد.