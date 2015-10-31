به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح شنبه در حاشیه شورای اداری لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق هماهنگی هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سپاه داشته مقرر شد اعتباراتی فراهم شود تا سپاه تجهیزاتی که در کنار قلعه فلک افلاک دارد را به محل دیگری منتقل کند.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پرداخت اعتبارات متناسب در راستای انتقال مجموعه سپاه از اطراف قلعه فلک افلاک اعلام آمادگی کرده، عنوان کرد: یک بخش از این اعتبارات طی سالجاری و بخش دیگری در سال ۹۵ پرداخت خواهد شد تا مردم لرستان از ظرفیت این قلعه تاریخی که یک خانه گردشگری است استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه خسارات سیل در کوهدشت انگیزه این سفر غیرمنتظره به لرستان بود، ادامه داد: در این زمینه در ستاد مدیریت بحران کشور تشکیل جلسه و تقسیم کار کردیم که کارهای اضطراری برای آسیب دیدگان انجام شود و بخش دیگر کار ستاد بحران رفع مشکلات و معضلات به وجود آمده ناشی از سیل در زیرساخت ها بود.

نوبخت با اشاره به اینکه در جلسه شورای اداری استان طرح های لازم برای توسعه استان و طرح های ویژه مصوب سفر ریاست جمهوری بررسی شد، تصریح کرد: بر اساس گزارش استاندار لرستان سال گذشته اعتبارات به طور کامل دریافت شده و برای سالجاری نیز چند طرح بزرگ از سفر ریاست جمهوری افتتاح خواهند شد.

وی افزود: نقش استان لرستان در توسعه ملی و چگونگی کمک های ملی به توسعه لرستان و جایگاه این استان در برنامه ششم توسعه که از ابتدای سال ۹۵ اجرا خواهد شد، از دیگر مباحث شورای اداری استان بودند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بودجه سال ۹۵ را مانند سالهای گذشته در وقت مقرر قانونی و در آذرماه به مجلس خواهد داد، خاطرنشان کرد: طبق قولی که دولت تدبیر و امید به مجلس داد بودجه امسال شفاف بوده و فاقد تبصره است همچنین به روش عملیاتی تهیه شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ازویژگی های بودجه سال ۹۵ است.