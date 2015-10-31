ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی سفر رئیس سازمان امور عشایر کشور این شهرستان به عنوان پایلوت گردشگری عشایر انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه دامنه های سبلان و ییلاق و قشلاقات مشگین شهر مامن و محل سکونت عشایر است، تصریح کرد: جذابیت و پتانسیل های گردشگری عشایر در این شهرستان فراهم است.

به گفته فرماندار مشگین شهر در پی انتخاب این شهرستان اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون ریالی جهت مطالعه ظرفیت های گردشگری عشایر شهرستان تخصیص یافته است تا پروژه های گردشگری و برنامه ها بر اساس مطالعات اولیه باشد.

امامی افزود: این اعتبار به شهرستان ابلاغ شده و قرار است بعد از تکمیل مطالعات برای تداوم طرح اعتبارات دیگری نیز اختصاص یابد.

وی با تاکید به اینکه گردشگری از محورهای اصلی توسعه شهرستان مشگین شهر است، متذکر شد: به دلیل پتانسیل های متعدد تلاش بر این بوده با مشارکت بخش خصوصی طرح های مختلف گردشگری در این شهرستان اجرا شود.

فرماندار مشگین شهر استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های طبیعی و تاریخی این شهرستان را از محورهای برنامه های گردشگری قلمداد کرد و افزود: در این راستا طی سال های اخیر اقداماتی انجام شده و ظرفیت های گردشگری مشگین شهر احیا شده است.